محمد رمضان عار الصدر وحركات ميوعة مع راقصات بسيقان مكشوفة (فيديو)

وطن- شارك محلل سياسي أمريكي مقطع فيديو لما قال إنه يمثل الفن الهابط للفنان المصري عبر محمد رمضان وظهر فيه كعادته بأزياء وإطلالات وصفت بالغريبة عار الصدر مع راقصات بسيقان مكشوفة.

وأظهر المقطع المصور الذي نشره الأكاديمي “سام يوسف” المغني المصري المثير للجدل محمد رمضان وهو عار الصدر تماماً ويرتدي بدلة حمراء اللون.

وخلف رمضان ظهرت عدد من الراقصات بسيقان مكشوفة وهو يتمايل معهم بحركات ميوعة وانحلال قبل أن يستدير لهن ويحرك كتفيه بطريقة مبتذلة.

محمد رمضان مع راقصات بسيقان مكشوفة

وعلق يوسف على الفيديو بتغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “لا أساهم في نشر فن هابط مثل الذي نراه في هذا الفيديو المتدني، ولكنى احلل هنا شخصية الشبه فنان، الغير مثقف، الغير متعلم، الذى يعانى من مشاكل نفسية”.

وأضاف الأكاديمي بتغريدته: “محمد رمضان يساهم بأفعاله التي نراها الآن في انهيار وانحلال منظومة القيم الاجتماعية والاخلاقية في المجتمع المصري”.

وتابع بأن الفنان المثير للجدل “يسانده نظام حكم يشبهه تماما، يحميه ويقويه الفكر الذكوري العسكري الذي يحتقر المرآة ويتربص بها كما فعل مع بنات التيك توك وضحايا خالد يوسف من قبل، كما انه مرحب به في مهرجانات ترفيه تركي آل شيخ طبعا”.

وأظهر المقطع المقصود “محمد رمضان” وهو عار الصدر تماماً ويرتدي بدلة حمراء اللون وبدت خلفه عدد من الراقصات بسيقان مكشوفة وهو يتمايل معهم بحركات ميوعة وانحلال قبل أن يستدير لهن ويحرك كتفيه بطريقة مبتذلة.

هوس الشهرة

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل حيال تغريدة سام يوسف التي شارك فيها فيديو محمد رمضان حيث علق صاحب حساب “طائر حر” متحدثاً عن الفنان المصري :” نمبر ون في الجمهورية الجديدة بقي”.

وعقب “ابن رشد” على فيديو محمد رمضان عار الصدر مع راقصات بسيقان مكشوفة: “الفن مرآة المجتمع. و ليس مرآة النظام”.

ورد عليه ناشر الفيديو: “العكس صحيح: نظام صالح يساوي مجتمعاً صالحاً متحضراً وفناً راقياً”.

وقال “محمد” بنبرة تهكم : “رمضان هو جرثومة وحشرة موطنها الأصلي العشوائيات والمجارى والصرف ومواسير الصرف الصحي يتغذى على الديدان وفضلات المجاري”.

وعبر “أمجد” عن اعتقاده بأن هوس الشهرة أظهر لنا كائنات وقحة متعجرفة ومثيرة للشفقة!”.

وقال “عماد زعيتر” :”من اجل تثبيت الاستبداد ينشر المستبد الفساد والانحلال الخلقي ودلك لسببين الأول إغراق المجتمع في الرذيلة” وتابع :” هذا يعني إلهاء العامة وضمان جيل مذلول مخنث ضعيف الشخصية بالتالي يضمن عدم حدوث أي ثورة تزعزع نظام الحكم”.