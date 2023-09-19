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محمد السبكي يطلب من رباب ممتاز التعري أثناء التصوير.. هل تتكرر فضيحة “خالد يوسف”؟

استنكرت رباب ممتاز تصرف محمد السبكي خاصة أن الشخصية التي تجسدها لا تتطلب منها الظهور بملابس عارية

كتب رفيف عبدالله
المنتج محمد السبكي يطلب من رباب ممتاز التعري أثناء التصوير.. هل تتكرر فضيحة
الفنانة رباب ممتاز والمنتج محمد السبكي
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وطن- كشفت الفنانة المصرية رباب ممتاز، أن المنتج المصري محمد السبكي، يتعامل بشكل سيء مع الممثلين، وطلب منها خلع ملابسها.

وقالت رباب ممتاز خلال استضافتها في برنامج “قعدة ستات“، إنها تفاجأت بالمنتج محمد السبكي، وهو يدخل موقع التصوير ويتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

ملابس محتشمة

وتابعت: “كان غاضباً لأنني أرتدي ملابس محتشمة تناسب الشخصية التي أقدمها.. فنهر القائمين على الملابس والديكورات. وقال “دي لابسة مقفول لا دى تقلع هدومها””.

وأكدت الفنانة المصرية أنها استنكرت تصرف محمد السبكي خاصة أن الشخصية التي تجسدها لا تتطلب منها الظهور بملابس عارية.

ولا يزال السبكي يلتزم الصمت تجاه تصريحات رباب التي عرضته لانتقادات وهجوم الجمهور.

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بينما انتقد البعض صمت الفنانة وعدم تقديم شكوى رسمية ضد السبكي لدى نقابة الممثلين في مصر.

جروب الماميز

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ممتاز هو مسلسل  “جروب الماميز” الذي شارك في بطولته كل من خالد سليم، إنتصار، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، دينا فؤاد. وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح

المصدررصد ومتابعة وطن

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