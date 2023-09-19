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ليالي دوري أبطال أوروبا.. فوز حامل اللقب السيتي وبرشلونة وباريس وتعادل ميلان (شاهد)

نتائج منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
فريق مانشستر سيتي
نجوم فريق مانشستر سيتي
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وطن- شهدت الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، فوز حامل اللقب مانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبورتو و أربي لايبزيغ وتعادل ميلان  وأتلتيكو مدريد في تلك المواجهات.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الثمين على النجم الأحمر الصربي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات.

نتائج مباريات دوري أبطال 2023 لدور المجموعات  

وأحرز أهداف مانشستر سيتي الإنجليزي، جوليان ألفاريز هدفين في الدقيقة ال47 وال60، ورودريغو في الدقيقة ال73.

كما وسجل عثمان بوكاري الهدف الوحيد للنجم الأحمر في المباراة عند الدقيقة ال45.

واكتسح برشلونة نظيره أنتوير ب البلجيكي بخماسية نظيفة دون مقابل، في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات.

مانشستر سيتي
احتفال فريق مانشستر سيتي

 

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وسجل خماسية أهداف برشلونة في مرمى أنتويرب، جواو فيليكس هدفين في الدقيقة ال11 وال66، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال19، وهدف عكسي من قبل اللاعب جيل باتايل في الدقيقة ال22، وجافي في الدقيقة ال54.

برشلونة
احتفال فريق برشلونة بفوزه على أنتوير ب

وفاز باريس سان جيرمان على منافسه بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين دو مقابل، في مواجهة مثيرة وقوية بين كلا الفريقين.

منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

ووقع هدفي باريس سان جيرمان داخل شباك بوروسيا دورتموند عن طريق اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة ال49 من ركلة جزاء، وأشرف حكيمي في الدقيقة ال58.

كما وتعثر ميلان أمام نيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين بدون أي من الأهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات.

باريس سان جيرمان
احتفال فريق باريس سان جيرمان

وتعادل أتلتيكو مدريد أمام لاتسيو الإيطالي بهدف لكليهما في المباراة التي جمعت الفريقين في ليالي دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات.

وسجل بابلو باريوس هدف الأول لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال29، فيما أدرك فريق لاتسيو هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة على نهاية المباراة عن طريق الحارس إيفان بروفيديل.

كما وحقق بورتو البرتغالي الفوز الثمين على منافسه شاختار دونيستك بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وأحرز ثلاثية بورتو داخل مرمى شباك شاختار، اللاعب جالينو هدفين في الدقيقة ال8 وال15، ومهدي طارمي في الدقيقة ال29.

أوليفيه جيرو
أوليفيه جيرو لاعب ميلان

فيما سجل شاختار الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب كيفن كيلسي في الدقيقة ال13.

كما وبذات النتيجة، حقق فريق أر بي ليبزيغ الفوز الثمين على يونغ بويز، بثلاثية مقابل هدف يتيم في المباراة. وفاز فريق فيينورد على سيلتك الاسكتلندي بهدفين نظيفين دون مقابل.

أر بي لايبزيغ
احتفال نجوم فريق لايبزيغ

وستختتم منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023 -2024 لدور المجموعات، الأربعاء، حيث ستشهد العديد من المواجهات القوية لعل أبرزها ريال مدريد أمام يونيون برلين وبايرن ميونخ أمام مانشستر يونايتد وغيرها.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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