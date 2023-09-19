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قرار عاجل بإخلاء مدينة درنة الليبية وسط مخاوف من كارثة جديدة (شاهد)

إعصار دانيال اجتاح عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، وخلف أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود

كتب خالد الأحمد
قرار عاجل بإخلاء مدينة درنة الليبية وسط مخاوف من كارثة جديدة (شاهد)
إخلاء مدينة درنة
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وطن- اتخذت السلطات اللليبية قرارا عاجلا بإخلاء مدينة درنة بالكامل،بما في ذلك من مندوبي وسائل الإعلام، بدءا من الساعة 12 من ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت قناة “الحدث”، إن أسبابا عدة دفعت السلطات لاتخاذ هذا القرار، بينها تنظيم العمل داخل المدينة المنكوبة، وسط مخاوف من كارثة جديدة تتمثل في انهيار المزيد من المباني، ما يضاعف من خسائر المدينة.

وأضافت أن السلطات تسعى لإتاحة الفرصة أمام طواقم الإغاثة لمباشرة العمل بشكل مريح وأفضل، ونقلت عن مصدر بالإعلام الحربي قوله إنّ هناك إصرارا على الإبقاء على طواقم الإغاثة والطواقم الأجنبية.

وأشار المصدر إلى أن أطقم الإغاثة الليبية لا يمكنها أداء مهام الإنقاذ وحدها نظرا لشح الإمكانيات المتاحة التي تتيح انتشال الجثث وإزالة الركام.

فيما قالت مراسلة القناة السعودية رولا الخطيب، إن بثها من مدينة درنة هو الأخير نظرا لهذا القرار.

ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

وفي العاشر من سبتمبر / أيلول الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، وخلف أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

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أوضاع مدينة درنة المدمرة في ليبيا بسبب الإعصار دانيال

وتتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية، بمساندة فرق أجنبية، للبحث عن المفقودين وجثث ضحايا السيول في مدينة درنة.

عمال يدفنون جثث ضحايا الفيضانات في درنة
عمال يدفنون جثث ضحايا الفيضانات في درنة (Yousef Murad/AP)

وقال الهلال الأحمر الليبي، إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر، في وقت أعلنت فيه حكومة طرابلس تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة.

إغاثة أممية لليبيا

في سياق متصل، أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، وجود فرق من 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأرض لإيصال المساعدات إلى درنة.

وقالت غانيون في مؤتمر صحفي، إن فرص العثور على أشخاص ما زالوا على قيد الحياة في درنة ضئيلة للغاية، لكن انتشال الجثث لا يزال مستمرا.

كارثة ليبيا .. درنة المدينة المنكوبة الأكثر تضرراً
أشخاص يغطون جثة أحد الضحايا في درنة يوم 12 سبتمبر. (عبد الله محمد/ وكالة الأناضول/ Getty Images)

وأشارت إلى أنه نظرا لطبيعة هذه المأساة وحجمها فإن المنظمات الإغاثية تشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر الصحية والانتشار المحتمل للأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة بسبب تعرض مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي في درنة لأضرار بالغة.

في حين قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، إنه لا داعي للخوف من انتشار الأوبئة في درنة، وأكد أن فرق الرصد لم تسجل حالات خارجة عن المعتاد، وأن الأرقام المسجلة عادية ويتم النظر في أسبابها.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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