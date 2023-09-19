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فيديو مرعب يخطف القلوب للحظة ضرب صاعقة لشخصين ضمن شاطئ في المكسيك

التقط المشهد من شاطئ Aquila غربي المكسيك وأثار صدمة كبيرة بين الرواد

كتب محمد أمين ميرة
صاعقة في المكسيك
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وطن- أثار مقطع مصور متداول على منصة “إكس” (تويتر) سابقاً ضجة واسعة أظهر لحظة ضرب صاعقة شخصين كانا ضمن شاطئ في المكسيك.

وأظهرت لقطات نادرة فيديو مرعب يخطف القلوب لحظة ضرب صاعقة لشخصين كانا بالقرب من بعضهما ضمن شاطئ Aquila في الجزء الجنوبي الغربي من المكسيك.

وتتبع الولاية لولاية ميتشواكان المكسيكية وصادفت الصاعقة قيام أحد المتواجدين ضمن الشاطئ بتصوير الطبيعة بجواله وتفاجئ بما جرى أمامه.

صاعقة في المكسيك

وكان عدة أشخاص بالقرب من الحدث أثارت الصاعقة حالة رعب فيما بينهم ليقوموا بالهرب بشكل عشوائي.

وذكر إياد الحمود الذي شارك الفيديو بأن “هناك سائحاً ثالثاً ضربته الصاعقة لكنه نجا بحياته” أي أن الاثنين الذين تعرضا للضربة فارقا الحياة.

تعليق إياد الحمود حول ضرب صاعقة لشخصين ضمن شاطئ في المكسيك
تعليق إياد الحمود حول ضرب صاعقة لشخصين ضمن شاطئ في المكسيك

وعلق ليث على الفيديو معللاً سبب ما جرى: “السبب لأنه الصواعق تميل بشكل عام لإصابة أبنية عالية أو أجسام منعزلة، بما في ذلك الأشجار، أو الأبراج، واذا كان الإنسان أعلى جسم في المكان المفتوح الذي يقف فيه راح تضربه”.

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تعليق ليث بأن سبب الصواعق تميل بشكل عام لإصابة أبنية عالية أو أجسام منعزلة
تعليق ليث بأن سبب الصواعق تميل بشكل عام لإصابة أبنية عالية أو أجسام منعزلة

“ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء”

وكتب معلق آخر آية قرآنية من سورة الرعد وهي: “ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال”.

كتابة معلق آخر آية قرآنية من سورة الرعد
كتابة معلق آخر آية قرآنية من سورة الرعد

ووجه أحد المغردين نصيحة أثناء الصواع مغرداً: “مهم أثناء الصواعق تجنب الوجود قرب الماء او الأماكن المفتوحة وتقليل ملامسة الأرض بقدر الإمكان”.

تعليق أحد المغردين على نصيحة أثناء الصواعق
تعليق أحد المغردين على نصيحة أثناء الصواعق

وشارك المغرد صورة لوضعية جلوس لتجنب خطر الصاعقة: “عمل هاذي الطريقة مهمة خصوصاً إذا شعر الشخص بوجود شحنات في المكان مثل وقوف شعره”.

وشهدت المكسيك العديد من الصواعق القاتلة مثل صاعقة ضربت ولاية غواناخواتو عام 2015 وأودت بحياة عائلة كاملة هم أربعة أطفال و3 نساء.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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