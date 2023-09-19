فيديو مؤلم لسيدة ليبية أمام ركام منزل شقيقيها: عاوزة أطلع جثة واحدة

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وطن- ظهرت سيدة ليبية وهي تبكي بحرقة بينما كانت تقف أمام ركام منزل شقيقها المدمر بفعل إعصار دانيال الذي خلّف خسائر ضخمة في مناطق الشرق الليبي وتحديدا مدينة درنة المنكوبة.

وشوهدت السيدة، وهي تتحرك بين الركام، وتقول باكية من هول المأساة: “يا الله يا الله.. لو أستطيع إزالة الركام سأزيله بيدي.. أطلع حتى جثة واحدة لأقول لقد دفناهم”.

إعصار دانيال يفتك بالشرق الليبي

واجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، وخلف أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية، بمساندة فرق أجنبية، للبحث عن المفقودين وجثث ضحايا السيول في مدينة درنة.

وقال الهلال الأحمر الليبي، إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر، في وقت أعلنت فيه حكومة طرابلس تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة.

إغاثة أممية لليبيا

في سياق متصل، أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، وجود فرق من 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة على الأرض لإيصال المساعدات إلى درنة.

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وقالت غانيون في مؤتمر صحفي، إن فرص العثور على أشخاص ما زالوا على قيد الحياة في درنة ضئيلة للغاية، لكن انتشال الجثث لا يزال مستمرا.

وأشارت إلى أنه نظرا لطبيعة هذه المأساة وحجمها فإن المنظمات الإغاثية تشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر الصحية والانتشار المحتمل للأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة بسبب تعرض مصادر المياه وشبكات الصرف الصحي في درنة لأضرار بالغة.

في حين قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، إنه لا داعي للخوف من انتشار الأوبئة في درنة، وأكد أن فرق الرصد لم تسجل حالات خارجة عن المعتاد، وأن الأرقام المسجلة عادية ويتم النظر في أسبابها.