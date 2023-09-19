الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
الرئيسيةالهدهدفضيحة وزير الخارجية الصيني المقال.. علاقة غرامية وطفل غير شرعي في أمريكا
الهدهد

فضيحة وزير الخارجية الصيني المقال.. علاقة غرامية وطفل غير شرعي في أمريكا

تشين الذي كان يعتبر من المقربين للرئيس الصيني شي جين بيغ كان قد شغل منصب السفير الصيني لدى الولايات المتحدة من يوليو 2021 حتى يناير من هذا العام

كتب خالد السعدي
فضيحة وزير الخارجية الصيني تشين جانج
- Advertisement -

وطن- أجرى الحزب الشيوعي الصيني، تحقيقا موسعا بشأن تورط وزير الخارجية السابق تشين جانج، في علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، استمرت طوال فترة عمله ككبير مبعوثي بكين إلى واشنطن.

أفادت بذلك صحيفة “وول ستريت جورنال“، قائلة إن هذه المعلومة جرى إبلاغ كبار المسؤولين الصينيين بها، بما في ذلك الوزراء وزعماء المقاطعات.

اختفاء تشين جانغ
اختفاء تشين جانغ

وكان تشين، الذي كان يعتبر من المقربين للرئيس الصيني شي جين بيغ، قد شغل منصب السفير الصيني لدى الولايات المتحدة من يوليو 2021 حتى يناير من هذا العام.

وقيل لهم حينها إن السبب الرسمي لإقالته هو قضايا تتعلق بنمط الحياة، وهو تعبير لطيف شائع داخل الحزب يشير إلى سوء السلوك الجنسي، وفق الصحيفة.

ولادة طفل

في سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن المسؤولين أُبلغوا أيضًا أن التحقيق خلص إلى أن تشين تورط في علاقة غرامية خارج نطاق الزواج أدت إلى ولادة طفل في الولايات المتحدة. لكن لم يتم الكشف عن اسمي المرأة أوالطفل لمسؤولي الحزب.

وأكدت المصادر أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأنه يركز الآن عما إذا كانت هذه القضية أو أي سلوك آخر اقترفه تشين يعرض الأمن القومي الصيني للخطر.

- Advertisement -

تشين لا يزال وزيرا فوق العادة

وحتى الآن، يدرج مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)، تشين كواحد من أعضاء مجلس الدولة الخمسة، الذين يعتبرون بمثابة وزراء “فوق العادة”.

وكان تشين قد تمت إقالته في يوليو الماضي وسط ظروف غامضة، بعدما مكث في منصبه سبعة أشهر فقط.

وقبل أسابيع من إقالته، التقى تشين مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في بكين، حيث سعى الجانبان لاستعادة الاتصالات الدبلوماسية على أعلى مستوى.

التحقيق مع وزير الدفاع

يأتي هذا فيما أفادت تقارير بأن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الذي غاب عن الأنظار منذ أكثر من أسبوعين، يخضع للتحقيق.

اختفاء غامض لوزير الدفاع الصيني.. مصيره وسر غيابه وأسباب انقلاب الرئيس عليه
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو

وقال مسؤول أمني بالمنطقة وثلاثة أشخاص على اتصال مباشر بالجيش الصيني، إن التحقيق مع لي يتعلق بشراء معدات عسكرية.

المصدر وول ستريت جورنال، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بسبب علم المثليين.. أم أمريكية تتحدى معلمة مدرسة أمام طلابها (فيديو)

تقارير

صفقة تبادل وعقوبات.. تفاصيل إجراءات أمريكية جديدة بخصوص إيران (فيديو)

الهدهد

تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران بضمانة قطرية.. الصفقة تمت وهذه تفاصيلها!

تقارير

السعودية تبلغ أمريكا بوقف مباحثات التطبيع مع الاحتلال.. سبب القرار المفاجئ الذي صدم الإسرائيليين

الهدهد

زلزال المغرب وفيضانات ليبيا.. هل يقف وراءها سلاح أمريكا السري؟

الهدهد

تفاصيل استخباراتية مثيرة عن اختفاء مسؤولين بارزين في الصين

الهدهد

اختفاء غامض لوزير الدفاع الصيني.. مصيره وسر غيابه وأسباب انقلاب الرئيس عليه

فيديو

فيديو مرعب لتمساح يهاجم فتيات يسبحن ضمن بحيرة جنوبي الولايات المتحدة

الهدهد

أهان بلاده على الهواء.. سؤال مذيع بريطاني يلقى رداً صاعقاً من مسؤول صيني (فيديو)

حياتنا

فضيحة في مطار أمريكي.. موظفون يسرقون مقتنيات مسافرين وكاميرات المراقبة تكشفهم (فيديو)

تقارير

صفعة أمريكية اقتصادية للنظام المصري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

تقارير

بايدن في ورطة بعد مزاعم “فساد” وخطوة جادة نحو عزله .. كيف تفاعل الجمهوريون؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأزمة تتصاعد.. عبدالمجيد تبون يأمر بوقف مشروع ضخم ينفذ بالشراكة مع الإمارات

أحمد الفيشاوي في وضع مُخل مع الراقصة دينا.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

ما المبلغ الذي يخطط إيلون ماسك لفرضه على كل من يريد أن يكون لديه حساب على X؟

تشكيلة النصر ضد برسبوليس والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

الملكة رانيا تحت المطر في انتظار عبور السيارات في أحد شوارع نيويورك (شاهد)

محمد السبكي يطلب من رباب ممتاز التعري أثناء التصوير.. هل تتكرر فضيحة “خالد يوسف”؟

بلاغات خاطئة عن إطلاق نار ترعب الإسرائيليين في تل أبيب وهروب جماعي (فيديو)

رونالدو يتلقى هدية من نادي بيرسبوليس الإيراني.. سجادة فاخرة حملت اسمه وبسعر خيالي (شاهد)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

بوسي شلبي تتصرف بشكل وقح وصادم مع زميلتها من أجل قيس الشيخ نجيب! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC