فضيحة وزير الخارجية الصيني المقال.. علاقة غرامية وطفل غير شرعي في أمريكا

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وطن- أجرى الحزب الشيوعي الصيني، تحقيقا موسعا بشأن تورط وزير الخارجية السابق تشين جانج، في علاقة غرامية خارج نطاق الزواج، استمرت طوال فترة عمله ككبير مبعوثي بكين إلى واشنطن.

أفادت بذلك صحيفة “وول ستريت جورنال“، قائلة إن هذه المعلومة جرى إبلاغ كبار المسؤولين الصينيين بها، بما في ذلك الوزراء وزعماء المقاطعات.

وكان تشين، الذي كان يعتبر من المقربين للرئيس الصيني شي جين بيغ، قد شغل منصب السفير الصيني لدى الولايات المتحدة من يوليو 2021 حتى يناير من هذا العام.

وقيل لهم حينها إن السبب الرسمي لإقالته هو قضايا تتعلق بنمط الحياة، وهو تعبير لطيف شائع داخل الحزب يشير إلى سوء السلوك الجنسي، وفق الصحيفة.

ولادة طفل

في سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن المسؤولين أُبلغوا أيضًا أن التحقيق خلص إلى أن تشين تورط في علاقة غرامية خارج نطاق الزواج أدت إلى ولادة طفل في الولايات المتحدة. لكن لم يتم الكشف عن اسمي المرأة أوالطفل لمسؤولي الحزب.

وأكدت المصادر أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأنه يركز الآن عما إذا كانت هذه القضية أو أي سلوك آخر اقترفه تشين يعرض الأمن القومي الصيني للخطر.

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تشين لا يزال وزيرا فوق العادة

وحتى الآن، يدرج مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)، تشين كواحد من أعضاء مجلس الدولة الخمسة، الذين يعتبرون بمثابة وزراء “فوق العادة”.

وكان تشين قد تمت إقالته في يوليو الماضي وسط ظروف غامضة، بعدما مكث في منصبه سبعة أشهر فقط.

وقبل أسابيع من إقالته، التقى تشين مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في بكين، حيث سعى الجانبان لاستعادة الاتصالات الدبلوماسية على أعلى مستوى.

التحقيق مع وزير الدفاع

يأتي هذا فيما أفادت تقارير بأن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، الذي غاب عن الأنظار منذ أكثر من أسبوعين، يخضع للتحقيق.

وقال مسؤول أمني بالمنطقة وثلاثة أشخاص على اتصال مباشر بالجيش الصيني، إن التحقيق مع لي يتعلق بشراء معدات عسكرية.