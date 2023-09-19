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فجر السعيد تعلم عايدة رياض الرقص بعد صلاتها في مسجد الشيخة نفيسة (فيديو)

رقص فجر السعيد أثار سخرية المتابعين الذين أكدوا أن ما تفعله من حركات عشوائية لا يمت للرقص الخليجي بصلة

كتب رفيف عبدالله
فجر السعيد تعلم عايدة رياض الرقص بعد صلاتها في مسجد الشيخة نفيسة (فيديو)
الإعلامية الكويتية فجر السعيد والفنانة المصرية عايدة رياض
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وطن– التقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بالفنانة المصرية عايدة رياض، أثناء زيارتها إلى القاهرة.

وظهرت فجر السعيد بفيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، وهي تعلم عايدة رياض الرقص الخليجي.

أين الرقص الخليجي؟

وكانت فجر السعيد ترتدي دشداشة خليجية واسعة، بينما ظهرت عايدة بملابس كاجوال عبارة عن تيشرت وبنطال باللون الأبيض.

لكن رقص فجر السعيد، أثار سخرية المتابعين الذين أكدوا أن ما تفعله من حركات عشوائية، لا يمت للرقص الخليجي بصلة.

وجاء في التعليقات: ” ده رقص خليج!  لا انا محبش حد يعلمني غلط”.

وكتب آخر: ” مع فجر السعيد ساعة لألبك ساعة لربك….عايشة صح”.

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وكتبت متابعة ساخرة من رقص فجر: ” جالسه ادور الخليجي”.

ونصحها آخر:” خليك على الرقص المصري احسن”.

وسخرت خامسة: ” والله بس عساني احترم سني بهالزمن “.

صلاة علنية

وقبل أيام، أثارت صلاة فجر السعيد، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، سخريةً وانتقادات أيضاً، وسط الناشطين.

وارتدت فجر السعيد أثناء الصلاة عباءة تشبه البشت الرجالي، وغطاء رأس ونظارات، ووقفت تبتهل وتدعو في مشهد أثار السخرية.

المصدررصد ومتابعة وطن

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