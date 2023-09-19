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حياتنا

فادي خفاجة يظهر على “تيك توك” عارياً من أجل النقود! (فيديو)

تضمن فيديو فادي خفاجة ألفاظاً خادشة للحياء وازدراءً للدين

كتب رفيف عبدالله
فادي خفاجة يظهر على
الفنان المصري فادي خفاجة
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وطن- أثار الفنان المصري فادي خفاجة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر التريند بعدما ظهر منهاراً في بث مباشر عبر “تيك توك”.

وظهر فادي خفاجة وهو يتحدث عن قلة الأعمال الفنية، ما اضطره إلى دخول عالم “تيك توك” للحصول على الهدايا والأموال.

“مش لاقي شغل”

وقال فادي خفاجة وهو عاري الصدر: “اضطريت أدخل في جولات تيك توك لإني مش لاقي شغل.. والفنانة وفاء عامر حاولت كتير تجبني معاها في أعمال فنية لكن مفيش فادية قاعد في البيت من غير شغل”.

ليست أول مرة يشكو فيها فادي خفاجة من قلّة العمل.

فقبل ثلاث سنوات كتب عبر حسابه في “فيسبوك” قائلاً: “يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة.. مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول؟”.

ألفاظ خادشة وازدراء للدين

وتابع: “ممكن أتحدّى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي”.

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وأضاف: “والله العظيم لو قالولي بطّلها لأبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله.. وربنا الحَكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندق لها”.

فادي خفاجة
منشور فادي

وتضمن الفيديو ألفاظاً خادشة للحياء، وازدراءً للدين.

ثم ظهر الفنان في فيديو آخر، وهو يعتذر عما بدر منه. ويقول: “مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء”.

وتابع: ” أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عنى ضربني في ضهري.. مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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