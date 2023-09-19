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طباخ تركي يتلقى سيارة Togg كهدية.. ماذا فعل ليحظى بهذه المكافأة؟ (صور – فيديو)

طباخ معجنات تركي يتلقى سيارة Togg الكهربائية التركية كهدية ولم يكن يتوقع أن فعلته ستؤدي لذلك

كتب باسل سيد
طباخ تركي يتلقى سيارة Togg كهدية.. ماذا فعل ليحظى بهذه المكافأة؟
طباخ تركي يتلقى سيارة Togg كهدية
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وطن- تلقى طباخ معجنات تركي سيارة Togg الكهربائية التركية كهدية ولم يكن يتوقع أن فعلته ستؤدي لذلك في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وأظهر مقطع مصور كيف تسلم طباخ معجنات شهير سيارة توغ كهدية بسبب كعكة صنعها على شكل سيارة وقدمها لفريق الشركة.

ولا يعرف ما إذا كانت الكعكة قدمها العامل كهدية أو لا، لكنها بالتأكيد لا تقارن بسيارة Togg التي تلقاها بعد ذلك وكانت سعادته لا تتسع للمكان الذي ظهر فيه.

هدية عامل تركي سيارة Togg !

ويعرف حسن أجار كأحد أشهر طباخي المعجنات في بورصة ولم يكن يعلم أن مبادرته ستقابل بهذه الهدية الثمينة وفق ما نقلته وكالة إخلاص وترجمته (وطن).

وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك قد وصف معمل Togg للسيارات الكهربائية التركية بقصة نجاح لتركيا بعد زيارة منطقة غمليك في ولاية بورصة الشهر الماضي رفقة وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.

هدية عامل تركي سيارة Togg
هدية عامل تركي سيارة Togg

والسيارة التركية الكهربائية توغ TOGG هو اسم مختصر لمجموعة من الشركات التي أسست لإنتاج السيارات المحلية Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu وتعني مجموعة مشاريع السيارات التركية.

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يذكر أن تلك الشركات هي: مجموعة الأناضول (Anadolu Efes)، وبي إم سي (BMC)، وتوركسل للاتصالات (Turkcell)، وزورلو القابضة (Zorlu Holding)، واتحاد الغرف والبورصة في تركيا (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği).

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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