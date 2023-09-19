سيول عنيفة تضرب سلطنة عمان.. فيديو مرعب لشوارع تغرق وسيارات تسبح

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وطن- تعرضت سلطنة عمان إلى سيول عنيفة أدّت إلى غرق العديد من الشوارع، كما تسببت في جرف السيارات دون توقف.

وأظهرت لقطات مصورة، عنف هذه السيول حيث شوهد أحد الشوارع غارقا في مياه السيول، كما تبين أن المياه جرفت السيارات، مع سقوط أحد الأعمدة جراء ارتطام سيارة به.

سيول عنيفة في ‏ولاية المضيبي

وكانت ‏ولاية المضيبي في سلطنة عمان قد شهدت جريان السيول في الولاية جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت هيئة الأرصاد في سلطنة عمان، إن المناطق الصحراوية في محافظة الداخلية شهدت هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة، مما أدى إلى تشكل سيول قوية.

كما شهدت أيضًا مناطق أخرى مثل جبال الحجر ومحافظة الظاهرة هطولًا غزيرًا للأمطار مصحوبة برياح عاصفة.

ودعت الأرصاد العمانية الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن السيول.

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فيضانات درنة

وجاءت هذه السيول، في أعقاب الكارثة التي حلّت بدرنة الليبية، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت البلاد تزامنا مع العاصفة دانيال، وتسببت في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح ومفقود.