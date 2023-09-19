رونالدو يتلقى هدية من نادي بيرسبوليس الإيراني.. سجادة فاخرة حملت اسمه وبسعر خيالي (شاهد)

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وطن- احتفالا بقدومه ضمن بعثة نادي النصر السعودي ، لخوض مباراة مهمة أمام نادي بيرسبوليس الإيراني في إطار تصفات دوري أبطال أسيا، قدم لنادي الإيراني هدية باهظة الثمن للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأظهرت مجموعة من الصور تم تداولها على منصات إخبارية قيام نادي بيرسبوليس الايراني بتقدم سجادة فاخرة للدون حملت اسمه.

وأفادت وسائل الأعلام بأن قيمة 90 السجادة التي قدمت لرونالدو بلغت 90 الف دولار أمريكي.

ووفقا لوكالة “رويترز“، فقد تلقى كريستيانو رونالدو قائد النصر استقبالا حارا في إيران يوم الاثنين، في أول زيارة لفريق سعودي إلى إيران منذ 2016 قبل انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويلعب النصر مع بيرسيبوليس الإيراني في المجموعة الخامسة اليوم الثلاثاء، بينما يلعب الدحيل القطري مع الاستقلال دوشانبي من طاجيكستان.

واكتظت الشوارع بالجماهير التي رفعت لافتات ترحيبية وصور رونالدو لدى وصول الفريق السعودي إلى إيران بعد عودة العلاقات بين البلدين.

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن المباريات بين الفريقين السعودي والإيراني ستقام بنظام الذهاب والإياب بعد موافقة الاتحادين المحليين.

وكانت المباريات بين الأندية السعودية والإيرانية وكذلك المبريات الخاصة بالمنتخبين تقام على أرض محايدة منذ عام 2016 بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مما أدى إلى عدم السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى إيران.

واقتحم المشجعون الفندق الذي يقيم فيه الفريق، رغم محاولات رجال الأمن منعهم.

وهتفت الجماهير باسم رونالدو، فيما حمل الأطفال والنساء صور قائد منتخب البرتغال.