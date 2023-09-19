رأسية حارس لاتسيو تنقذ فريقه من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل (فيديو)

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وطن- أنقذ حارس لاتسيو الإيطالي إيفان بروفيديل فريقه من الخسارة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، بتسجيله هدف التعادل الإيجابي في الثواني الأخيرة على نهاية أحداث المباراة بين كلا الفريقين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات.

وسجل الحارس الإيطالي إيفان بروفيديل هدف التعادل الإيجابي في مرمى فريق الخصم أتلتيكو مدريد، في الدقيقة ال90+5 من الوقت البديل على نهاية أحداث اللقاء.

حارس لاتسيو إيفان بروفيديل

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكليهما بين أتلتيكو مدريد ولاتسيو، بعد إدراك حارس لاتسيو بروفيديل هدف التعادل لفريقه برأسية رائعة في الوقت القاتل.

كما وأحرز هدف التقدم لصالح أتلتيكو مدريد في المباراة أمام لاتسيو، اللاعب بابلو باريوس في الدقيقة ال29.

وكان فريق لاتسيو الإيطالي الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات أمام منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، مقابل 9 تسديدات للأخير.

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مباراة لاتسيو ضد أتلتيكو مدريد

كما واستحوذ فريق أتلتيكو مدريد على منافسه لاتسيو على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 52%، على عكس الفريق المنافس لاتسيو الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة ب48%.

وحقق فريق فيينورد الهولندي الفوز الثمين في ذات المجموعة المنافسة على سيلتك الاسكتلندي بهدفين نظيفين دون مقابل.

ترتيب مجموعة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023

ويتصدر فريق فيينورد الهولندي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات برصيد 3 نقاط.

كما ويليه في المركزين الثاني والثالث فريقا أتلتيكو مدريد ولاتسيو بنقطة واحدة، بينما احتل فريق سيلتك أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط مع نهاية منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات لهذا الموسم.