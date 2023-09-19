“ديفيد هيرست” يحذر محمد بن زايد من نهاية صعبة

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وطن- وجه الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، تحذيرا للرئيس الإماراتي محمد بن زايد بشأن “نهاية صعبة” لسياسته الخارجية مع دول عديدة، بينها روسيا وليبيا واليمن والسودان.

جاء ذلك في سياق مقال لهيرست، نشره موقع ميدل إيست آي، قال فيه إن الزعيم الإماراتي محمد بن زايد، الذي دمرت مخططاته وأمواله وأسلحته العسكرية العديد من البلدان، لم يشعر إلا بالقليل من القيود من حلفائه الغربيين.

وفق المقال، أكد مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة القول أن زيارتهم إلى الإمارات العربية المتحدة في أوائل سبتمبر، كانت جزءًا من جهد أوسع مع مجموعة من الدول” الشريكة “لمناقشة العقوبات وغيرها من التدابير لإبقاء الأجزاء الإلكترونية بعيدا عن أيدي روسيا.

وقال الإماراتيون إنها كانت فرصة لتسليط الضوء على إطار مراقبة الصادرات في الإمارات العربية المتحدة.

لم يكن أحد ليخمن من هذه التصريحات أن صادرات الأجزاء الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا زادت سبعة أضعاف لتصل إلى 283 مليون دولار تقريبًا، وفقًا لبيانات الجمارك الروسية.وفق ديفيد هيرست

وفي عام 2022، صدرت الدولة الخليجية إلى روسيا رقائق إلكترونية أكثر بـ15 مرة، كثير منها مصنوع في الولايات المتحدة، مقارنة بالعام السابق. فضلا عن 158 طائرة بدون طيار.

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وتشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالذعر بشأن علاقات أبو ظبي مع روسيا. وكان بإمكانهم أن ينظروا بسهولة إلى الأجزاء الشرقية والغربية والجنوبية من شبكة العنكبوت التي نسجها رئيس الإمارات محمد بن زايد.

ويمكن النظر إلى جميع تدخلاته على أنها تعمل ضد المصالح الغربية الرئيسية. وكلها تلحق الضرر بالاستقرار الإقليمي. ويضيف كل منهما إلى قائمة الانتظار المتزايدة للمهاجرين على شواطئ ليبيا وتونس.

لعبة إسقاط القوة

في اليمن، تتمثل السياسة الإماراتية في فصل الشمال عن الجنوب، والسيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي، والسيطرة الكاملة على جزيرة سقطرى.

وأدى الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى منح الإمارات السيطرة على العديد من الموانئ والجزر اليمنية مع إمكانية الوصول إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي والقرن الأفريقي.

هذا يتعارض بشكل مباشر مع مصالح جارتيها المباشرتين، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وقد أعلنت الرياض مؤخرا، عن محادثات سلام مع الحوثيين بهدف إنهاء الحرب.

وحافظ السعوديون على وجودهم في أقصى شرق جنوب اليمن كمنطقة عازلة بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات وعمان. علما بأن كلا من عمان والسعودية مهددتان بالتحركات الإماراتية.

دور الإمارات في السودان

في السودان، دعمت الإمارات محاولة أمير الحرب الفريق محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي للاستيلاء على السلطة في 15 أبريل.

فشل انقلاب حميدتي، كما فشلت معظم الانقلابات التي أعدها الإماراتيون. لكن ليس من دون إشعال حرب أهلية شرسة أدت إلى مقتل 4000 شخص وتشريد 4.5 مليون سوداني.

ولا تزال قوات الدعم السريع تنفي تلقي أي مساعدة خارجية في حربها ضد الجيش السوداني. لكن هذه النفيات لا معنى لها.

يشير اكتشاف القنابل الحرارية التي اشترتها الإمارات العربية المتحدة في أيدي قوات الدعم السريع إلى أن أبو ظبي قد عززت قوة حميدتي القتالية.

دور الإمارات في ليبيا

في ليبيا، فشل خليفة حفتر، وهو أمير حرب آخر مدعوم من الإماراتيين، في محاولته عام 2019 للاستيلاء على طرابلس.

ومنذ ذلك الحين، ظلت البلاد منقسمة بشكل دائم، كما تم إضعاف كل مركز قوة في الكوكبة المعقدة من ليبيا، مما ألحق ضرراً هائلاً بجميع الليبيين.

مركز الفوضى

ما يربط كل هذه الصراعات ببعضها، وأبو ظبي بكل منها، هو الذهب. قام حميدتي بتكوين ثروة شخصية ضخمة من خلال نهب مناجم الذهب غير القانونية في السودان وشحنها إلى سوق الذهب في أبو ظبي، حيث يقوم هو وشقيقه عبد الرحيم دقلو بإيداع أموالهما.

وإذا كانت وزارة التعدين السودانية تقول إن 80 بالمئة من الذهب السوداني يتم تصديره بطريقة غير قانونية، فإن معظم هذه التجارة تمر عبر أبو ظبي، وهي المركز الرئيسي للذهب الأفريقي غير المرخص.بحسب ديفيد هيرست

وتتغذى وزارة الخزانة الأمريكية على هامش هذه الشبكة. وفي 6 سبتمبر/أيلول، أعلنت فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو بسبب “مذبحة المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي”.

كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية ، الجنرال في قوات الدعم السريع، عبد الرحمن جمعة، على القائمة السوداء، بتهمة اختطاف وقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر ، وشقيقه.

لكن الحكومة الأمريكية لم تفعل أي شيء حتى الآن لاحتواء محمد بن زايد بشكل جدي، الرجل الذي يقع في قلب هذه الفوضى، حيث تواصل الإمارات العربية المتحدة شراكتها الأمنية طويلة الأمد مع واشنطن.

لقد تم تدمير دولة تلو الأخرى بسبب مخططاته وأمواله وأسلحته. ولجميع وكلائه تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان. وببساطة، ليس صحيحاً أن الجهاد الإماراتي يقتصر فقط على القتال ضد الإسلام السياسي.

ديفيد هيرست: التكلفة البشرية لحروب محمد بن زايد لا تهمه

التكلفة البشرية لحروبه – والتي تصل إلى عشرات الآلاف من اليمنيين والسودانيين والليبيين والمصريين – لا تهم محمد بن زايد كثيراً. لعبته هي إسقاط القوة. إنه العنكبوت الموجود في وسط شبكة كبيرة بشكل متزايد.

وفي مرحلة ما، وعد بن زايد بتغيير المنعطف. قبل عامين، ادعى كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة أنهم أجروا “تقييماً استراتيجياً” للسياسة الخارجية، والذي شمل، من بين كوارث أخرى، حصار جارتها قطر. وسألوا أنفسهم في ذلك الوقت: ما الذي حققوه بالفعل في مصر وتونس واليمن وليبيا.

كان المحور الذي قامت به الإمارات العربية المتحدة هو علاقتها مع تركيا، التي حاولت أيضًا التخلص من رئيسها رجب طيب أردوغان وفشلت في دعمها لمحاولة الانقلاب التي قام بها غولن في عام 2016.

ويُزعم أن سياستها الجديدة كانت تهدف إلى نشر النفوذ من خلال التعاون الاقتصادي بدلاً من التدخل العسكري. وثبت أن كل هذا كان خدعة.كما قال ديفيد هيرست

لكن مرة أخرى، لا تفعل الولايات المتحدة، التي لديها 5000 جندي متمركز في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي، أي شيء.

محمد بن زايد يقع تحت وهم مزدوج. فهو يتمتع بثروة هائلة ولم يشعر حتى الآن بأي قيود من جانب واشنطن. بل على العكس تمامًا، خلال معظم العقد الماضي، أملى محمد بن زايد سردية حربه ضد الإسلام السياسي من خلال شراء مراكز الأبحاث في العاصمة الأمريكية والتصرف مثلما يفعل اللوبي الإسرائيلي في تشكيل النقاش.

ربما كان المرء يتصور أن الناس في واشنطن والعواصم الأوروبية قد يبدأون في الجمع بين اثنين واثنتين: عدم الاستقرار القياسي وحركة النازحين عبر السودان وليبيا وتونس ومنطقة الساحل. وأعداد قياسية من المهاجرين الذين يصلون إلى لامبادوسا .

لكن في مرحلة ما، ستصل هذه اللعبة إلى نهاية صعبة. إذا كان رد فعله سريعاً كما يقول الجميع، فيجب على رئيس الإمارات العربية المتحدة أن يقرأ أوراق الشاي قبل فوات الأوان. وبينما يستمر جاره الأكبر في تذكيره، فإن إقطاعيته صغيرة جدًا حقًا.