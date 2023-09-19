دوري أبطال آسيا 2023: فوز الاتحاد وتعادل السد والهلال وخسارة الفيصلي

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وطن- شهدت منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2023-2024 لدور المجموعات، فوز الاتحاد السعودي على أجمك أف سي وتعادل السد القطري والهلال السعودي أمام الشارقة الإماراتي ونافباخور وخسارة الفيصلي الأردني ضد نسف قرشي.

وحقق فريق اتحاد جدة السعودي الفوز النظيف على أجمك أف سي بثلاثية دون مقابل، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023.

مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023

وسجل أهداف فريق الاتحاد السعودي (العميد)، اللاعب هارون كارمارا في الدقيقة ال11 و هدفين من توقيع البرازيلي رومارينيو في الدقيقة ال15 وال42 من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة الاتحاد وأجمك أف سي، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن اللقاء بسبب الإصابة.

كما وتعادل السد القطري أمام الشارقة الإماراتي سلبياً بدون أي من الأهداف في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

تعادل الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا 2023

وتعثر وصيف النسخة الماضية الهلال السعودي في مستهل مشواره في منافسات دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، أمام نافباخور الأوزبكي بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما في المباراة.

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وسجل هدف نافباخور اللاعب توما تاباتادزي هدف التقدم في الدقيقة ال52، كما وأدرك الهلال السعودي هدف التعادل المدافع السعودي علي آل البليهي في الدقيقة ال90+10 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

كما وتلقى فريق الفيصلي الأردني الخسارة أمام نسف قرسي بهدف نظيف دون رد، في منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 لدور المجموعات.

وأحرز فريق نسف قرشي هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك الفيصلي الأردني، اللاعب زافر مورود عبد الرحماتوف في الدقيقة ال97.

وستختتم منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، الثلاثاء، بمواجهة حامل اللقب أوراوا الياباني أمام ووهان تاونز.