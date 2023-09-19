جهود أمريكية لتقريب وجهات النظر بين الإمارات والسعودية بشأن الحرب في اليمن

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وطن- تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماع ثلاثي مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، و تعبر عن قلقها من أن الخلافات بين الجارتين الخليجيتين قد تعرقل جهودها لتحقيق اتفاق سلام دائم في اليمن.

تأتي هذه المبادرة بقيادة المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندر كينغ، وقد تؤدي إلى محادثات في وقت مبكر من هذا الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.

وفي هذا السياق، قام وفد كبير من جماعة الحوثي التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014 بزيارة الرياض علنًا للمرة الأولى لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب الأهلية وفق ماترجمته (وطن) عن Financial Times.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانتا في خلاف متزايد، حيث تسعى الرياض لتأكيد نفسها كمركز مالي رئيسي في المنطقة ضمن موقع كانت الإمارات تحتله منذ فترة طويلة.

وقد انعكست منافسات السعودية والإمارات أحيانًا في دول أخرى حيث لديهما مصالح مشتركة، وكانا يختلفان في نهجهما تجاه الحرب في اليمن، حيث انسحبت الإمارات من قواتها في اليمن عام 2019 لكنها تركت أذرعها عبر المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لتكريس الانفصال وتمزيق وحدة البلاد برعاية أبوظبي.

قادت البلدين الإمارات والسعودية تدخلًا عسكريًا في اليمن في عام 2015 بعد أن استولت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على مناطق واسعة من البلاد.

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لكن البلدين دعمتا فصائل معارضة للحوثيين وأسفرت الضربات الجوية للتحالف عن مقتل الآلاف من الأشخاص، وتوفي مئات الآلاف بسبب الأمراض وسوء التغذية.

بالمقابل استخدمت جماعة الحوثي الصواريخ والطائرات المسيرة لمهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات.

تدعم المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية الضعيفة رغم كونها معترف بها دوليًا، بينما تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) الذي يرغب في انفصال الجنوب عن باقي اليمن.

تركز المملكة العربية السعودية على الإصلاحات الاقتصادية المحلية التي تشمل جذب الاستثمار الأجنبي والسياح، وقد كانت تسعى منذ عدة سنوات للانسحاب من الحرب، وهو ما شدد على علاقاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ترغب المملكة أيضًا في التفاوض على معاهدة دفاع مع الولايات المتحدة، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. قد يساعد إنهاء حرب اليمن في إقناع أعضاء متشككين في الكونغرس الأمريكي، الذين انتقدوا التدخل السعودي في اليمن، لتصديق أي معاهدة من هذا النوع.

لكن الإمارات تخشى أن الاتفاق مع الحوثيين سيمنح المتمردين السيطرة على اليمن بأكمله وسيؤدي بالضرورة إلى المزيد من الصراع، حسبما أفاد شخص مطلع على موقف الإمارات.

“الخطة الإماراتية هي تعزيز حلفائها (في اليمن) حيث تقييمهم أن الصراع سيعود مهما كان الاتفاق”، وعن ذلك ذكر شخص مطلع على الموقف الإماراتي. “السعوديون أكثر حماسة للخروج. يشعرون أنهم يمكن أن يحصلوا بشكل أساسي على العلاقة التي يرغبون فيها مع الحوثيين.”

استمر وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة في اليمن منذ أوائل عام 2022، على الرغم من وجود اشتباكات متقطعة، بما في ذلك بين الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي.

قال فارع الإسلامي من مركز تشاتام هاوس إن المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في الرياض تبدو واعدة، وقد تؤدي إلى اتفاق لتوسيع وقف إطلاق النار وتمويل السعودية للرواتب في اليمن، وهو نقطة عثرة في المفاوضات السابقة. لكن الإمارات تشعر أنها تم استبعادها من المفاوضات.

وتشعر الإمارات أن المملكة العربية السعودية قد تركتها خارج الحسابات اليمنية المعقدة لكن شخص آخر على دراية بموقف الإمارات ذكر أن الإمارات كانت “تتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية بشكل ثلاثي للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة في اليمن منذ عدة أسابيع الآن”.