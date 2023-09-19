تشكيلة النصر ضد برسبوليس والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

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وطن- يلتقي فريق النصر ضد برسبوليس، الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وبرسبوليس، على ميدان ملعب (آزادي) في العاصمة الإيرانية (طهران)، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين.

توقيت مباراة النصر ضد برسبوليس

وستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

أما بتوقيت الإمارات وعمان فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تشكيلة النصر ضد برسبوليس

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام نظيره الإيراني برسبوليس، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

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دفاع النصر: سلطان الغنام، علي العوجامي، إيميرك لابورتي، تيليس.

خط الوسط: أوتافيو، بروزوفيتش، عبد الله الخيبري.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني.

معلق مباراة النصر وبرسبوليس

وستنقل أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، عبر شبكة (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة لأحداث منافسات دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وجاء تردد قناة (SSC SPORT Extra 2 TV Channel Live)، على القمر الصناعي (عرب سات) 12418، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي.

كما وسيعلق على أحداث مباراة النصر وبرسبوليس، المعلق الرياضي نور الدين آيت علي.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وجاء فريق النصر السعودي (العالمي)، في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز روشن برصيد 12 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر برصيد 16 نقطة.

فيما يتصدر الفريق المنافس برسبوليس جدول ترتيب الدوري الإيراني الممتاز برصيد 10 نقاط حتى الآن.