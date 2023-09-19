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بلاغ كاذب عن إطلاق نار يرعب الإسرائيليين في تل أبيب وهروب جماعي (فيديو)

شارع ديزنغوف يعتبر من أكثر الأماكن التي ارتبطت في وعي الإسرائيليين بالعمليات التي نفذها مقاومون، خلال الفترات الماضية

كتب خالد السعدي
بلاغات خاطئة عن إطلاق نار ترعب الإسرائيليين في تل أبيب وهروب جماعي (فيديو)
حالة من الرعب في أحد كافيهات تل أبيب بعد بلاغ كاذب عن إطلاق نار
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وطن – أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام فلسطينية، حالة من الرعب التي سادت في مدينة تل أبيب، بعد وصول بلاغ كاذب عن سماع دوي إطلاق نار في شارع ديزنغوف.

وشوهد في مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من أحد الكافيهات، عددا كبيرا من الإسرائيليين وهم يفرون رعبا ويغادرون المنطقة التي كانوا يتواجدون بها، وسط صراخ من قبل البعض.

جاء ذلك على الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات إطلاق نار في تل أبيب خلال الساعات الماضية.

شارع ديزنغوف.. رعب دائم للإسرائيليين

يُشار إلى أن شارع ديزنغوف يعتبر من أكثر الأماكن التي ارتبطت في وعي الإسرائيليين بالعمليات التي نفذها مقاومون، خلال الفترات الماضية.

وقبل أيام، أثارت مطاردة شرطة الاحتلال لشخص يشتبه بسرقته دراجة نارية، حالة من الذعر، في شارع ديزنغوف، فيما شوهد عشرات الإسرائيليين يفرون من المكان، معتقدين أن هناك عملية مطاردة لمقاوم فلسطيني، وهو ما لم يكن كذلك في الواقع.

وفي أثناء مطاردة الشرطة للسارق، اصطدمت الدراجة النارية بالأرض، وهو أحدث صوت ارتطام، وقد سبب ذلك حالة من الرعب، وتلقت الشرطة عشرات البلاغات تفيد بوقوع عملية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت“.

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وهرب عدة أشخاص من سيارة أجرة بعدما رأوا الناس تهرب، فيما استدار سائق السيارة وغادر المكان، لدرجة أنه قاد السيارة عكس اتجاه المرور بسبب الذعر.

وأصدرت شرطة الاحتلال، بيانا قالت إنه كجزء من النشاط العملياتي، لاحظ ضباط الشرطة شخصا حاول سرقة دراجة نارية، وبعد مطاردة قصيرة، ألقوا القبض عليه ومعه الدراجة.

في حين قال شاهد عيان: “نحن شعب في مرحلة ما بعد الصدمة. كنت جالسا على النافذة وسمعت دويا، وبعد لحظات قليلة بدأ الناس يركضون بجنون. ظنوا مرة أخرى أن هذا كان هجومًا. إنه أمر مخيف”.

عمليات في شارع ديزنغوف

يذكر أنه في 9 مارس من هذا العام، وقعت عملية إطلاق نار عند تقاطع شارعي ديزنغوف وبن غوريون، وقتل فيها مستوطن.

عمليات شارع ديزنغوف
عمليات شارع ديزنغوف

وفي 7 أبريل 2022، وقعت عملية في حانة “إلكا بار” الواقعة في شارع ديزنغوف، وقُتل ثلاثة مستوطنين.

المصدريديعوت أحرونوت ،توتير ،رصد وتحرير وطن

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