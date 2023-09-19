بسمة بوسيل تثير غضب المغاربة بهذا الفعل اللا أخلاقي دون اعتبار لضحايا الزلزال! (شاهد)

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وطن- تسببت العارضة المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني بإثارة غضب المغاربة بسبب إطلالتها الجريئة واستمتاعها بحياتها الباذخة في الوقت الذي يعيش فيه مواطنوها حالة من الحزن على ضحاي الزلزال.

ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها على “انستغرام” مقطع فيديو وهي تستمتع بوقتها في حمام السباحة بأحد المنتجعات السياحية في اليونان وقت الغروب.

وظهرت بسمة بوسيل مرتدية بيكيني أسود ونظارة شمس سوداء، مسدلة شعرها على ظهرها،مستمتعة بتناول العصير والفاكهة الطازجة التي وضعت في طبق عائم كبير على شكل قلب.

فيديو بسمة بوسيل، جاء في وقت لا زالت تحاول فيه السلطات البحث عن المفقودين الذين قضوا تحت ركام المنازل التي تدمرت بفعل الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة قبل الماضي، ما تسبب في هجوم كبير عليها من قبل المتبعين المغاربة.

ردود أفعال غاضبة على تصرف بسمة بوسيل

وفي هذا السياق، هاجمت إحدى المتابعات بسمة بوسيل، قائلة:” انتي مكتشرفيناش تكوني مغربية بلادك في أزمة ونتي عيشا حياة باش تفقصي تامر”.

وانتقدت متابعة أخرى ظهورها بهذا الشكل في هذا الظرف الحزين، قائلة:” من لا يحس بي اخواته في حزن فلا خير فيه”.

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وقالت أخرى:” الناس لازالت تحت هول الفاجعة و في بلادك يا حسرة و انتي كتستفزي فيهم حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتعبيرا عن غضبها الكبير، قالت متابعة أخرى موجهة رسالة لبسمة بوسيل:” عديمة الإحساس والوطنية ولاد بلادك ماتو بالزلزال وانت مادرتي حتى منشور تعزي فيه الضحايا وعايشا حياتك عادي المغاربة كلهم في حداد . تامر حسني مصري وعزانا فيه الخير عليك”.

بسمة بوسيل تصل لجزيرة ميكونوس اليونانية للاستجمام

وكانت بسمة بوسيل قد وثقت قبل يومين لحظة وصولها للإستجمام في جزيرة ميكونوس في اليونان، بفيديوهات، نشرتها على انستغرام، وظهرت ترتدي فستان بقماش ناعم ومزخرف.

ووفقا لفيدو نشرته، خرجت بسمة بوسيل إلى مسبح عائم عليه سرير وتعلق على الفيديو بأن تجربتها هذه المرة في ميكونوس رائعة.