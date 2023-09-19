أثارت صدمة واسعة .. انتحار ممثلة تركية بمسدس والدها بطريقة مروّعة! (فيديو)

- Advertisement -

وطن- صدمت الممثلة التركية ميرفي كايا ألب رواد المنصات جمهورها بعد اقدمت على إزهاقها روحها لتفارق الحياة عن عمر يناهز 36 عاماً وتثير ردود فعل متباينة ضمن منصات التواصل.

وبين من قال إنها وقعت في المحظور وارتكبت خطأ فادحاً بتصرفها ومن دعا إلى الترحم عليها تباينت آراء الرواد، حيث انتحرت الممثلة التركية ميرفي كايا ألب، التي اشتهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التركية.

وجرت الحادثة في منطقة دالامان في ولاية موغلا وأقدمت ميرفي كايا ألب على الانتحار بإطلاق النار على رأسها من مسدس مرخص يعود لوالدها. حسبما نقله موقع خبر ترك وترجمته وطن

انتحار الممثلة التركية ميرفي كايا ألب يثير صدمة جمهورها

وذكرت الصحيفة أن الجيران سمعوا صوت طلقة نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني. ليبلغوا السلطات على الفور لكن بعد فوات الأوان.

حضرت الإسعاف وشاهدت وفاة السيدة لتحضر الشرطة التركية وتفتح تحقيقاً بالواقعة ليتبين أن من فارق الحياة ممثلة سينمائية شهيرة تدعى ميرفي كايا ألب Merve Kayaalp.

ونقلت جثة ميرفي إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في “موغلا” لتشريحها وبعدها تمت الصلاة عليها حسب مقطع مصور بثته وسائل إعلام تركية.

- Advertisement -

وتفاعل رواد منصات التواصل بآراء متباينة على ما جرى رغم الأسباب المجهولة التي دفعت الممثلة التركية ميرفي كايا ألب لهذه الخطوة الصادمة.

وعلق أحدهم: “فكر في أن كل شخص ينتحر قد مات عدة مرات قبل أن يموت. أتمنى أن تكون روحكِ في سلام”.

بينما استغرب آخر من خطوة الفنانة: “إنه لأمر محزن. هناك الكثير من الناس يعانون في المستشفى لأجل البقاء على قيد الحياة. أرواحهم مجروحة من ألم المرض وفقدان الأعضاء. وهناك من يقاوم ولا يستسلم”.

الظهور الفني للممثلة ميرفي كايا ألب

كان أول ظهور للممثلة ميرفي كايا ألب في مسلسل “سكاريا فرات”.

شاركت بعد ذلك في مسلسل “إليف” سنة 2014. وهي نفس السنة التي أطلت فيها على الجمهور في مسلسل آخر وهو “أحلام وآمال”.

كما يعتبر مسلسل “مسألة شرف”، الذي أنتج خلال نفس السنة، بداية تعرف الجمهور العربي على ميرفي.

لاحقاً، شاركت في مسلسل آخر وهو “نهاية العالم”.

في حين كان آخر ظهور تلفزيوني لها سنة 2017، بعد أن شاركت في المسلسل الشهير “المحارب”.

ويعد “المحارب” من بين الأعمال التركية الناجحة في الوطن العربي.