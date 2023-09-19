النصر السعودي يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا بفوزٍ نظيف على برسبوليس

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وطن- نجح فريق النصر السعودي من تجاوز نظيره الإيراني برسبوليس بهدفين نظيفين، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات.

وجاء هدف النصر السعودي الأول بطريق الخطأ عن طريق اللاعب دانيال إسماعيليفر الذي سجل هدفاً في شباك مرمى فريقه برسبورليس في الدقيقة ال62، بعد تسديدة باتجاه المرمى من قبل لاعب النصر عبد الرحمن غريب.

مباراة النصر السعودي ضد برسبوليس

وأحرز اللاعب محمد قاسم النخلي الهدف الثاني لصالح النصر السعودي عند الدقيقة ال72.

كما وشهدت مباراة النصر وبرسبورليس، طرد لاعب الفريق الأخير ميلاد سارلاك بالبطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة في وجهه، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وكان فريق النصر السعودي متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات ونسبة الاستحواذ على الكرة ب59%.

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على عكس الفريق المنافس برسبورليس، الذي وصل عدد تسديداته إلى اثنتين فقط في المباراة، كما ووصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 41% في المباراة.

تشكيلة النصر السعودي ضد برسبوليس

ودخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام منافسه برسبوليس، في دوري أبطال آسيا 2023 لدور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

دفاع النصر السعودي: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، إيميرك لابورتي، محمد قاسم النخلي.

خط الوسط: بروزوفيتش، أوتافيو، عبد الله الخيبري.

مركز هجوم الفريق: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

ترتيب النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2023

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2023 مع نهاية منافسات الجولة الأولى، برصيد 3 نقاط مهمة. ويليه استقلال دوشنبه والدحيل في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة.

كما وحل فريق برسبوليس أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.