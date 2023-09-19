الملكة رانيا تحت المطر في انتظار عبور السيارات في أحد شوارع نيويورك (شاهد)

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وطن- بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ78 لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، شاركت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عدد من الفعليات لمقامة على هامش الدورة العادية للمنظمة الاممية.

ونشرت الملكة رنيا العبدالله عبر حسابها على “انستغرام” مجموعة من الصور توثق مشاركتها في مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان:العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض.

وأرفقت الملكة رانيا العبدالله صورها بتعليق قالت فيه:فخورة بالانضمام إلى مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض”.

وأوضحت انه هذه المبادرة “تهدف إلى بناء شراكات جديدة لمحاربة تغير المناخ وتراجع الطبيعة”.

لحظة وصول الملكة رانيا لمقر انعقاد مبادرة تعظيم العمل من أجل الأرض

كما نشرت الملكة رانيا مقطع فيديو يوثق لحظة وصولها لمقر انعقاد المبادرة، حيث تألقت كعادتها ببدلة حمراء من غابرييلا هيرست وحذاء من مانولو بلانيك وحقيبة يد من ديلفو

ووفقا للفيديو، فقد اضطرت الملكة رانيا للوقوف في الشارع وتحت المطر مقابل مبنى مقر انعقاد المؤتمر حتى مرور السيارات لتتمكن من العبور.

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الملكة رانيا برفقة جيل بايدن في حفل أبطال منظمة اليونيسيف

وكانت الملكة رانيا العبدالله قد شاركت في حفل استقبال أبطال منظمة اليونيسف: حقوق الطفل في قلب أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، والذي أقيم على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة.

ونشرت الملكة رانيا مجموعة من الصور توثق لقائها بالدكتورة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الحفل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “جوردان تايمز“، يهدف هذا الحدث الذي استضافته المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، وبمشاركة السيدة الأولى للولايات المتحدة، الدكتورة جيل بايدن كمتحدثة رئيسية، إلى وضع الأطفال في قلب تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) من خلال التركيز على تمكينهم وضرورة الاستثمار في مستقبلهم، بحسب بيان لمكتب صاحبة الجلالة.

وتمحور الحدث حول إصدار تقرير جديد لليونيسف يتناول التقدم المحرز في المؤشرات الخاصة بالطفل في أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على ضعف الأطفال وعلى الفرصة غير المسبوقة لتشكيل مستقبل الأطفال، وتحويل التقدم وتسريعه.

وحضر الحدث المدافعون عن الشباب وسفراء النوايا الحسنة لليونيسف والعديد من الضيوف البارزين، وتضمن الحدث جزءًا حول طرق دعم الأطفال في مجالات مثل الصحة والتعليم والمناخ وجهود بناء السلام.

ومن بين المتحدثين البارزين الآخرين الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا وسفير اليونيسف للنوايا الحسنة الممثل أورلاندو بلوم.