القبض على قتلة هود العلوي بشقته بالقاهرة.. خادمة ربطته بها علاقة وسائق وراء الجريمة.. تفاصيل

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وطن- كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جريمة مقتل الملحق الإعلامي العماني الأسبق، هود العلوي داخل شقته بمحافظة القاهرة.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها عبر “فيسبوك”:” كشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ (18) الجارى لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (محامى – مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة) بغياب موكله (موظف سابق بإحدى السفاراتالعربية “يحمل جنسية إحدى الدول” – مقيم بدائرة القسم)”.

وقال البيان أن “بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.”

وأكد البيان على أنه “تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملة نظافة ، سائق – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر).”

الخادمة تعترف بقتل هود العلوي

وأشار البيان إلى انه “عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالإتفاق مع المتهم الثانى (قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه)”.

وقالت أنها “حال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة “سكين” بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالإستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة – 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا – خزينة حديدية – مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية)”.

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المتهم الثاني يقر بالجريمة

وكشف البيان أنه “وبمواجهة الثانى أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص “تم ضبطه”.. وتم ضبط كافة المسروقات.”

وأكدت الداخلية المصرية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإعلان عن مقتل هود العلوي

وكانت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة قد أعلنت خبر العثور على الدكتور هود العلوي مقتولا في شقته أمس الاثنين.

وقالت في بيان مقتضب لها على منصة “X”:” ببالغ الاسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ “.

وأوضحت انه “على اثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث ، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة.”