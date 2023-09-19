الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
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رياضة

الأهلي يضرب المصري البورسعيدي بالرباعية في افتتاح منافسات الدوري الممتاز (شاهد)

منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2023-2024

كتب فارس أبو شيحة
نجم الأهلي المصري بيرسي تاو
احتفال بيرسي تاو مع إمام عاشور
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وطن-  استهل فريق الأهلي حامل اللقب، بداية مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز، بفوزه عريض على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة دون رد، الثلاثاء.

وافتتح اللاعب رضا سليم أولي الأهداف  لصالح فريق الأهلي المصري عند الدقيقة ال44، ليسجل بعدها بيرسي تاو هدفي التقدم للمارد الأحمر مع مجريات الشوط الثاني في الدقيقة ال69 وال74.

مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

وأحرز كريم فؤاد رابع أهداف الأهلي داخل شباك المصري البورسعيدي، عند الدقيقة ال88.

كما وشهدت المباراة طرد اللاعب باهر المحمدي لاعب فريق المصري البوسعيدي بالبطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة في الدقيقة ال52.

فريق الأهلي المصري
نجوم الأهلي المصري

وتفوق الأهلي المصري طيلة مجريات دقائق اللقاء على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام منافسه المصري البورسعيدي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

بينما وصلت عدد تسديدات فريق المصري البورسعيدي إلى 6 تسديدات فقط، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة في المباراة بنسبة 46%.

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تشكيلة الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة أمام منافسه المصري البورسعيدي، بتشكيلة أساسية في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

الأهلي المصري
احتفال الأهلي المصري

خط الوسط: رضا سليم، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، أنطوني موديست.

واعتلى فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بهذا الفوز ب3 نقاط غالية، متساوياً بعدد النقاط مع طلائع الجيش ونادي مصر الصاعد إلى الدرجة الممتاز لهذا الموسم.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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