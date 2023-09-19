استفزاز أرميني يشعل الحرب مجدداً مع أذربيجان .. هل تتدخل قوى خارجية؟ (فيديو)

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وطن- علقت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء على اشتباكات دارت في منطقة كاراباخ مع القوات الأرمينية التي بدأت استفزازات أعادت التوتر إلى المنطقة رغم البيان الأرميني الذي نفى ذلك لاحقاً.

وتحدثت الوزارة الأذربيجانية في بيان عن ما وصفته “أنشطة مكافحة الإرهاب” نفذتها في كاراباخ بهدف قمع الاستفزازات في منطقة ناغورني.

لكن السلطات الأرمينية زعمت وقوع قصف عنيف على مدينة ستيباناكيرت من قبل القوات الأذربيجانية.

وأعلنت باكو إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب، وقمع الاستفزازات واسعة النطاق في منطقة كاراباخ الاقتصادية.

الحرب مع أذربيجان

وأضافت أن الأنشطة استهدفت “نزع سلاح وضمان انسحاب تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية من أراضي أذربيجان“.

وتهدف تلك العمليات حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية إلى توفير السلامة للسكان المدنيين العائدين إلى الأراضي التي سيطرت عليها قوات باكو والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم.

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وأعلن وزارة الدفاع الأذربيجانية كذلك تعطيل المواقع الأرمينية على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار لتشكيلات القوات المسلحة الأرمينية.

بيان وزارة الدفاع الأرمينية

وزارة الدفاع الأرمينية قالت في بيان إن الحدود مستقرة نسبيًا ادعاء أذربيجان بأن القوات الأرمينية فتحت النار على مواقع قتالية أذرية.

لكن وسائل إعلام أرمينية قالت إن مدينة ستيباناكيرت تعرضت لقصف أذربيجاني عنيف، وأن “الاتصال بالهاتف المحمول والإنترنت تعطل بشكل متقطع”.

وفي أول تعليق خارجي على ما جرى عبرت وزارة الخارجية الروسية عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد في كاراباخ وحثت الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء، ووقف الأعمال العدائية فورًا، والعودة إلى طريق التسوية السياسية والدبلوماسية.