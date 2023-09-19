الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
الرئيسيةالهدهداستفزاز أرميني يشعل الحرب مجدداً مع أذربيجان .. هل تتدخل قوى خارجية؟...
الهدهد

استفزاز أرميني يشعل الحرب مجدداً مع أذربيجان .. هل تتدخل قوى خارجية؟ (فيديو)

اتهامات متبادلة أرمينية أذربيجانية تعيد التوتر إلى المنطقة وتحديداً في كاراباخ

كتب محمد أمين ميرة
استفزاز أرميني يشعل الحرب مجدداً مع أذربيجان .. هل تتدخل قوى خارجية؟
أذربيجان تطلق عملية عسكرية في إقليم كاراباخ
- Advertisement -

وطن- علقت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء على اشتباكات دارت في منطقة كاراباخ مع القوات الأرمينية التي بدأت استفزازات أعادت التوتر إلى المنطقة رغم البيان الأرميني الذي نفى ذلك لاحقاً.

وتحدثت الوزارة الأذربيجانية في بيان عن ما وصفته “أنشطة مكافحة الإرهاب” نفذتها في كاراباخ بهدف قمع الاستفزازات في منطقة ناغورني.

لكن السلطات الأرمينية زعمت وقوع قصف عنيف على مدينة ستيباناكيرت من قبل القوات الأذربيجانية.

وأعلنت باكو إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب، وقمع الاستفزازات واسعة النطاق في منطقة كاراباخ الاقتصادية.

الحرب مع أذربيجان

وأضافت أن الأنشطة استهدفت “نزع سلاح وضمان انسحاب تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية من أراضي أذربيجان“.

وتهدف تلك العمليات حسب وزارة الدفاع الأذربيجانية إلى توفير السلامة للسكان المدنيين العائدين إلى الأراضي التي سيطرت عليها قوات باكو والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم.

- Advertisement -

وأعلن وزارة الدفاع الأذربيجانية كذلك تعطيل المواقع الأرمينية على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار لتشكيلات القوات المسلحة الأرمينية.

بيان وزارة الدفاع الأرمينية

وزارة الدفاع الأرمينية قالت في بيان إن الحدود مستقرة نسبيًا ادعاء أذربيجان بأن القوات الأرمينية فتحت النار على مواقع قتالية أذرية.

لكن وسائل إعلام أرمينية قالت إن مدينة ستيباناكيرت تعرضت لقصف أذربيجاني عنيف، وأن “الاتصال بالهاتف المحمول والإنترنت تعطل بشكل متقطع”.

وفي أول تعليق خارجي على ما جرى عبرت وزارة الخارجية الروسية عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد في كاراباخ وحثت الأطراف المتصارعة على وقف إراقة الدماء، ووقف الأعمال العدائية فورًا، والعودة إلى طريق التسوية السياسية والدبلوماسية.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

فيديو

لاعبة كراتيه تلكم منافستها على وجهها بدلاً من مصافحتها وهكذا تمت معاقبتها (شاهد)

الهدهد

نار مشتعلة من 4 آلاف سنة.. عبَدها الفرس وصارت مقصد السائحين

الهدهد

قراصنة يخترقون موقع الرئاسة الإيرانية وينشرون وثائق شديدة الخطورة (شاهد)

الهدهد

بوتين يصطحب رؤساء أرمينيا وكازاخستان وأذربيجان إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة

الهدهد

موقف محرج جداً لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أرمينيا

الهدهد

هل ستنجح محاولة التطبيع بين تركيا وأرمينيا بعد خلافات تاريخية وأزمة صراع بَطَلتُها أذربيجان؟

تقارير

إيران وأذربيجان .. 5 أسباب للتوتر المتصاعد وعلاقة إسرائيل بكل ما يحدث

رياضة

منتخب البرتغال يقسو على أذربيجان بهزيمة مدوية في تصفيات كأس العالم 2022 (شاهد)

رياضة

بالفيديو: جماهير “شالكه” تعاقب فريقها بالضرب والشتائم ورمي البيض بعد الهبوط في الدوري

الهدهد

“شاهد” أردوغان يضع أصابعه في عين المنبطحين ويشارك في احتفالات تحرير أذربيجان لـ “قره باغ”

الهدهد

إعلامي عُماني بارز ينشر مقطع “يسيل دمع العين” لرئيس أذربيجان خلال دخوله مسجداً استخدمه الأرمن حظيرة للخنازير

الهدهد

قبّل المصحف والجدران .. شاهد ماذا قدّم رئيس أذربيجان وزوجته لمسؤولي مسجد تاريخي محرّر من أرمينيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“أنا الآن وحدي وهذه النهاية”.. قصة ليبي تبكي القلوب جراء إعصار دانيال

طباخ تركي يتلقى سيارة Togg كهدية.. ماذا فعل ليحظى بهذه المكافأة؟ (صور – فيديو)

جهود أمريكية لتقريب وجهات النظر بين الإمارات والسعودية بشأن الحرب في اليمن

طريق التنمية التركي العراقي.. هل يعتبر أفضل وسيلة ربط بين أوروبا والشرق الأوسط؟

“ديفيد هيرست” يحذر محمد بن زايد من نهاية صعبة

محمد السادس ألغى لقاء مع إيمانويل ماكرون في باريس في اللحظة الأخيرة.. لماذا؟

فيديو مؤلم لسيدة ليبية أمام ركام منزل شقيقيها: عاوزة أطلع جثة واحدة

موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

إيران تقصف إحدى مدنها بالخطأ خلال تجربة صاروخ باليستي (شاهد)

فجر السعيد تعلم عايدة رياض الرقص بعد صلاتها في مسجد الشيخة نفيسة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC