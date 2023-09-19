إيران تقصف إحدى مدنها بالخطأ خلال تجربة صاروخ باليستي (شاهد)

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وطن- قال موقع “ديفينس نيوز” الناطق بالإنجليزية، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طائرة عسكرية بدون طيار تحطمت خلال رحلة تجريبية في شمال إيران يوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بعدة مبان.

ونقل الموقع عن “وكالة أنباء إيرنا” الرسمية أن الحطام سقط في أجزاء مختلفة من مدينة جرجان الشمالية في إيران.

من جانبها، نشرت “وكالة تسنيم” شبه الرسمية للأنباء مقطع فيديو يظهر دخانا أبيض يتصاعد من مناطق مختلفة وصوت بطاريات مضادة للطائرات.

اداعاء رسمي بأنها طائرة بدون طيار

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلايي للتلفزيون الرسمي إن الرحلة التجريبية في منطقة نائية خرجت عن مسارها بسبب “عطل فني”.

ووفقا لموقع “ديفينس نيوز” لم يحدد نوع الطائرة بدون طيار، لكن صور الحطام المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنها من النوع الذي يحمل قنابل.

تكذيب الرواية الرسمية

إلا ان مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكذب الرواية الرسمية الإيرانية، حيث أكد ناشطون أن الانفجارات والدخان المتصاعد كان نتيجة سقوط الرأس الحربي لأحد الصواريخ الباليستية خلال إحدى التجارب الصاورخية.

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وأكد حساب المحلل السياسي التركي الراحل محمد حنبكلي على منصة “x” (تويتر سابقا) والذي تديره ابنته بعد وفاته، بأن الدخان ناتجا عن سقوط الذخائر الصغيرة التي كانت في الرأس الحربي للصاروخ.

وأشار الحساب إلى أن الذخائر سقطت في جميع أنحاء المدينة نتيجة خلل فني أصاب الصاروخ الباليستي.

وأظهر مقطع الفيديو سقوط الرأس الحربي للصاروخ، وهو ما يؤكد كذب الرواية الرسمية الإيرانية.