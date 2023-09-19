الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
الرئيسيةحياتناأحمد الفيشاوي في وضع مُخل مع الراقصة دينا.. ماذا يحدث؟ (شاهد)
حياتنا

أحمد الفيشاوي في وضع مُخل مع الراقصة دينا.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

أكثر ما لاحظه المتابعون أن أحمد الفيشاوي بدون وشوم، متسائلين هل قام بالتخلص منهم بشكل نهائي أم قام بتغطيتهم بشكل مؤقت

كتب رفيف عبدالله
أحمد الفيشاوي في وضع مُخل مع الراقصة دينا.. ماذا يحدث؟ (شاهد)
الفنان المصري أحمد الفيشاوي مع الراقصة دينا
- Advertisement -

وطن– فاجأ الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه بصور جريئة جداً تجمعه بالراقصة دينا، وذلك من كواليس أحدث عمل فني يجمعهما.

وظهر أحمد الفيشاوي يجلس على الأرض، بين ساقي الراقصة دينا التي كانت تجلس على الكرسي. مرتدية ملابس قصيرة للغاية.

أحمد الفيشاوي والراقصة دينا
أمسك الفيشاوي بأقدام الراقصة بطريقة غريبة
الراقصة دينا وأحمد الفيشاوي
الفنان من كواليس العمل الفني القادم الذي يجمعه بالراقصة

وكان أحمد الفيشاوي في الصور، يضع يده على ساقيها من الأعلى.

سخرية وانتقادات

وأثارت الصور سخرية وانتقادات رواد مواقع التواصل، فجاء في التعليقات: ” فيلم جديد : الفيشاوي وفخاد دينا“.

دينا وأحمد الفيشاوي
لاحظ الجمهور اختفاء وشوم الفيشاوي
دينا وأحمد الفيشاوي
دينا وأحمد الفيشاوي

وكتب آخر: ” اي المسكه الغريبه دي”.

وسخرت متابعة: ” هي ركبها هتطير والا أي؟”.

- Advertisement -

وتساءل متابع: ” هو ماله ماسك في فخادها كدا ليه “.

وقال آخر: ” يا عم سيب فخادها مش هتهرب”.

أين اختفت الوشوم؟

وأكثر ما لاحظه المتابعون، أن أحمد الفيشاوي بدون وشوم، متسائلين هل قام بالتخلص منهم بشكل نهائي. أم قام بتغطيتهم بشكل مؤقت من أجل الدور الذي سيقوم به.

وينشغل الفيشاوي في تصوير فيلم “عادل مش عادل”، المقرر عرضه في العام المقبل. وهو فيلم كوميدي.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

زوج ندى الكامل يقبلها على رقبتها بـ”جنون” لإغاظة طليقها الفيشاوي! (شاهد)

حياتنا

أحمد الفيشاوي يعترف بابنه من عشيقته الألمانية بطريقة مثيرة.. أحضان وقبلات في حمام السباحة!

حياتنا

هند صبري ترقص مع ابنتها الشابة التي ارتدت ملابس داخلية فقط! (فيديو)

حياتنا

ندى الكامل تكشف حقائق ارتباطها الجديد.. ليست خطوبة وما كشفته صدم الجميع (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل بإطلالة فاضحة بعد خطوبتها! (شاهد)

حياتنا

بصور مثيرة وهي تقبّله .. ندى الكامل طليقة “الفيشاوي” تفاجئ الجمهور بخطوبتها!

حياتنا

ندى الكامل في وضع مريب مع صديقتها بملابس فاضحة (فيديو)

حياتنا

ندى الكامل وصديقتها.. استعراض أفخاذ وصدور ومؤخرات (فيديو)

حياتنا

ندى الكامل تهزّ مؤخرتها بفيديو رقص مثير (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل بصورة ساخنة وهي تكشف بطنها للجمهور! (شاهد)

حياتنا

أحمد الفيشاوي يستفز الجمهور بصور صادمة من أمام الكعبة

حياتنا

ندى الكامل تستعرض أنوثتها بعد خسارة وزنها.. طليقة أحمد الفيشاوي تغيّرت بشكل لايصدق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأزمة تتصاعد.. عبدالمجيد تبون يأمر بوقف مشروع ضخم ينفذ بالشراكة مع الإمارات

فضيحة وزير الخارجية الصيني المقال.. علاقة غرامية وطفل غير شرعي في أمريكا

ما المبلغ الذي يخطط إيلون ماسك لفرضه على كل من يريد أن يكون لديه حساب على X؟

تشكيلة النصر ضد برسبوليس والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

الملكة رانيا تحت المطر في انتظار عبور السيارات في أحد شوارع نيويورك (شاهد)

محمد السبكي يطلب من رباب ممتاز التعري أثناء التصوير.. هل تتكرر فضيحة “خالد يوسف”؟

بلاغات خاطئة عن إطلاق نار ترعب الإسرائيليين في تل أبيب وهروب جماعي (فيديو)

رونالدو يتلقى هدية من نادي بيرسبوليس الإيراني.. سجادة فاخرة حملت اسمه وبسعر خيالي (شاهد)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا 2023 لدور المجموعات

بوسي شلبي تتصرف بشكل وقح وصادم مع زميلتها من أجل قيس الشيخ نجيب! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC