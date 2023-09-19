أحمد الفيشاوي في وضع مُخل مع الراقصة دينا.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

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وطن– فاجأ الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه بصور جريئة جداً تجمعه بالراقصة دينا، وذلك من كواليس أحدث عمل فني يجمعهما.

وظهر أحمد الفيشاوي يجلس على الأرض، بين ساقي الراقصة دينا التي كانت تجلس على الكرسي. مرتدية ملابس قصيرة للغاية.

وكان أحمد الفيشاوي في الصور، يضع يده على ساقيها من الأعلى.

سخرية وانتقادات

وأثارت الصور سخرية وانتقادات رواد مواقع التواصل، فجاء في التعليقات: ” فيلم جديد : الفيشاوي وفخاد دينا“.

وكتب آخر: ” اي المسكه الغريبه دي”.

وسخرت متابعة: ” هي ركبها هتطير والا أي؟”.

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وتساءل متابع: ” هو ماله ماسك في فخادها كدا ليه “.

وقال آخر: ” يا عم سيب فخادها مش هتهرب”.

أين اختفت الوشوم؟

وأكثر ما لاحظه المتابعون، أن أحمد الفيشاوي بدون وشوم، متسائلين هل قام بالتخلص منهم بشكل نهائي. أم قام بتغطيتهم بشكل مؤقت من أجل الدور الذي سيقوم به.

وينشغل الفيشاوي في تصوير فيلم “عادل مش عادل”، المقرر عرضه في العام المقبل. وهو فيلم كوميدي.