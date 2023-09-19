أثارت صدمة واسعة.. فنانة تركية شابة تبكي الملايين بما فعلته في نفسها (فيديو)

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وطن- صدمت فنانة تركية شابة رواد المنصات بإزهاقها لروحها لتفارق الحياة عن عمر يناهز 36 عاماً وتثير ردود فعل متباينة ضمن منصات التواصل.

وبين من قال إنها وقعت في المحظور وارتكبت خطأ فادحاً بتصرفها ومن دعا إلى الترحم عليها تباينت آراء الرواد، حيث انتحرت الممثلة التي اشتهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التركية.

وجرت الحادثة في منطقة دالامان في ولاية موغلا وأقدمت ميرفة كيالاب على الانتحار بإطلاق النار على رأسها من مسدس مرخص يعود لوالدها حسبما نقله موقع خبر ترك وترجمته وطن.

وذكرت الصحيفة أن الجيران سمعوا صوت طلقة نارية قادمة من شرفة الطابق الثاني، ليبلغوا السلطات على الفور لكن بعد فوات الأوان.

حضرت الإسعاف وشاهدت وفاة السيدة لتحضر الشرطة التركية وتفتح تحقيقاً بالواقعة ليتبين أن من فارق الحياة ممثلة سينمائية شهيرة تدعى Merve Kayaalp.

ونقل جثة ميرفي إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لتشريحها وبعدها تمت الصلاة عليها حسب مقطع مصور بثته وسائل إعلام تركية.

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وتفاعل رواد منصات التواصل بآراء متباينة على ما جرى رغم الأسباب المجهولة التي دفعت ميرفي لهذه الخطوة الصادمة.

وعلق أحدهم: “فكر في أن كل شخص ينتحر قد مات عدة مرات قبل أن يموت أتمنى أن تكون روحك في سلام”.

واستغرب آخر من خطوة الفنانة: “إنه لأمر محزن… هناك الكثير من الناس يعانون في المستشفى لأجل البقاء على قيد الحياة أرواحهم مجروحة من ألم المرض وفقدان الأعضاء وهناك من يقاوم ولا يستسلم”.

وMerve Kayaalp خريجة جامعة إسبرطة قسم التمثيل ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها: “Sakarya Fırat”، و”Little Doomsday”، و”Dreams and Hopes”، و”Elif”، و”Şeref Meselesi” و”Savaşçı”.