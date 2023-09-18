الإثنين, سبتمبر 18, 2023
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حياتنا

ميريام فارس تكشف ثدييها على مسرح “الموريكس دور” بكلّ إثارة! (صور)

تمّ تكريم ميريام فارس في الحفل الموريكس بجائزة حملت اسم "أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية"

كتب أنس السالم
ميريام فارس في حفل الموريكس دور
إطلالة ميريام فارس في حفل الموريكس دور
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وطن – أطلّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بفستان فاضح، خلال حفل توزيع جوائز “الموريكس دور” لعام 2023، في الحفل الذي أقيم في “كازينو لبنان” مساء الأحد 17 سبتمبر 2023.

وارتدت ميريام فارس خلال ظهورها على مسرح “الموريكس دور”، فستان فاضح، يكشف ثدييها بطريقةٍ جريئة. ما عرضّها كالعادة لهجوم وانتقادات حادّة من الجمهور المتابع.

الفنانة ميريام فارس في حفل الموريكس دور
إطلالة الفنانة ميريام فارس في حفل الموريكس دور

وتمّ تكريم ميريام فارس في  حفل الموريكس دور بجائزة حملت اسم “أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية”.

تكريم ميريام فارس في  حفل الموريكس دور بجائزة حملت اسم "أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية"
تم تكريم ميريام في حفل الموريكس دور بجائزة “أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية”

وشهدت السجادة الحمراء لحفل “موريكس دور” توافد مجموعة كبيرة من النجوم. كان من أبرزهم محمد رمضان الذي تصالح مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على المسرح بعد أزمة نشبت بينهما مؤخراً.

محمد رمضان يصالح نوال الزغبي في الموريكس دور
محمد رمضان يصالح نوال الزغبي في الموريكس دور

وتم تكريم الفنان محمد رمضان كأفضل ممثل عربي للعام الثاني عن دوره في مسلسل “جعفر العمدة”.

بينما فازت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بجائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها “حفلة”.

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عن جائزة موريكس دور

جائزة موريكس دور (المعروفة أيضًا باسم جائزة موريكس الذهبية) هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو، للاعتراف بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم.

وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عامًا في لبنان.

والحفل بمثابة مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة، ومن بينها الغناء والتمثيل والإخراج.

وتشمل التكريمات جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

المصدررصد وطن - انستغرام

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