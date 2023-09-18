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ميان بنت شهاب زوجة ذي يزن بن هيثم ألهمها عزف ملهم الفهدي على البيانو.. هكذا كافأته (شاهد)

ميان بنت شهاب آل سعيد لها الكثير من الاهتمامات الفنية كونها مصممة داخلية ومصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية ولها العديد من اللوحات الفنية

كتب سالم حنفي
ميان بنت شهاب زوجة ذي يزن بن هيثم ألهمها عزف ملهم الفهدي على البيانو.. هكذا كافأته
زوجة ولي عهد عمان ميان بنت شهاب
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وطن- عبرت السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، زوجة ولي عهد عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق، عن إعجابها الشديد بعزف عازف البيانو، ملهم الفهدي.

ونشرت السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، عبر حسبها على “انستغرام” مقطع فيديو لعازف البيانو ملهم الفهدي أثناء عزفه مقطوعة موسيقية، وعلقت عليها بالقول: “ملهم يا ملهم”.

وتعتبر إشادة السيدة ميان بنت شهاب بعزف ملهم الفهدي وقيامها بنشر مقطع له عبر حسابها الشخصي مكافأة خاصة له، الامر الذي يفتح له باب الشهرة ويجعله في مصاف العازفين الكبار.

وعبر العازف ملهم الفهدي عن فخره واعتزازه بإشادة زوجة ولي العهد ذي يزن بن هيثم بعزفه وكلماتها المشجعة له.

وقام ملهم الفهدي بإعادة نشر “الاستوري” التي وضعتها ميان بنت شهاب آل سعيد عبر حسابه على انستغرام.

يشار إلى أن ملهم الفهدي يعزف على البيانو كهواية، ويعمل كأخصائي متابعة في مكتب المدير التنفيذي لمركز الشباب بسلطنة عمان.

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من هي زوجة ولي عهد سلطنة عمان؟

ميّان بنت شهاب هي ابنة عم ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق، ووالدها هو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، الذي شغل سابقا قائد البحرية السلطانية العمانية، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع منذ 9 مارس/ آذار 2020.

ومن المعروف عن ميان بنت شهاب آل سعيد إتقانها فن التصوير الفوتوغرافي والتصميم الداخلي، ودعمها للمشاريع الخيرية.

فنانة تشكيلية

كما أنها تعمل مصممة داخلية، ومصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية ولها العديد من اللوحات الفنية، وفق وسائل إعلام عمانية.

وتعكس الصور الفوتوغرافية التي تنشرها ميان بنت شهاب عبر حسابها على “انستغرام” الاهتمام الأصيل بالطبيعة، حيث تمكنت من إبرازها بطريقة لافتة.

صورة فوتوغرافية عن الطبيعة
صورة فوتوغرافية عن الطبيعة

عقد قران ذي يزن بن هيثم على ميان بنت شهاب آل سعيد

يذكر أن ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم احتفل بعقد قرانه على ابنة عمه ميّان بنت شهاب، يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في قصر العلم في مسقط.

وكان ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق قد احتفل بحفل خطوبته من السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد في شهر يناير/كانون الثاني من العام نفسه، بعد أيام من تنصيبه وليًا للعهد في سلطنة عُمان، بموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق.

وبحسب تقارير سابقة فإن ميان زوجة ولي عهد السلطنة، تبلغ من العمر حوالي 32 عاما، أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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