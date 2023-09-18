موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري الأبطال أمام رويال أنتويرب والتشكيلة المتوقعة

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وطن- يخوض فريق برشلونة مباراته الافتتاحية في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات، أمام نظيره البلجيكي رويال أنتويرب، الثلاثاء.

وستنطلق مباراة برشلونة وريال أنتوير ب، على ميدان ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

بينما ستكون المباراة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

موعد مباراة برشلونة القادمة في دوري الأبطال

فيما ستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

وستبث وقائع أحداث المباراة على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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معلق مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب

وسيعلق على مجريات اللقاء بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا لدور المجموعات، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة برشلونة ضد رويال أنتويرب

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني تشافي هرنانديز، المباراة أمام رويال أنتويرب، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: أليخاندور بالدي، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، جافي، فرينكي دي يونغ ( أوريول روميو).

مركز الهجوم: رافينيا دياز (فيران توريس)، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

وكان برشلونة قد حقق الفوز العريض في المباراة الماضية على ريال بيتيس بخماسية نظيفة دون رد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.