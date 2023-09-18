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ملياردير أمريكي يكشف سراً مهماً للنجاح في الحياة وتحقيق الثراء

قال مارك كوبان في بث على تيك توك: "عندما ترى شخصا ما على وسائل التواصل يخبرك كيف سيكسبك المال، فهو يكذب".

كتب خالد الأحمد
ملياردير أمريكي يكشف سراً مهماً للنجاح في الحياة وتحقيق الثراء
مارك كوبان
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وطن- كشف رجل الأعمال والملياردير “مارك كوبان” عن سر قال إن جميع الأشخاص الناجحين يعرفونه مؤكداً أنه من الضروري توخي الحذر من أي شخص يدعي أنه “سيبيع لك استراتيجية مضمونة لكسب المال بسهولة”.

وقال كوبان لمتابعيه على منصة “تيك توك” الذين يزيد عددهم على 940 ألفا: “عندما ترى شخصا ما على وسائل التواصل الاجتماعي يخبرك كيف سيكسبك المال، فهو يكذب”.

وبحسب ما نقلته لشبكة CNBC” الأميركية أوضح كوبان أن السبب فيما يقوله بسيط وهو أن “مدعي كسب المال على منصات التواصل إذا كانوا جيدين حقا، فسيجعلون أنفسهم أثرياء ولن يشاركوا أفكارهم أو تجارب نجاحهم مع الآخرين”.

ملياردير أمريكي يكشف سراً مهماً للنجاح

وتابع الملياردير الأمريكي وفق المصدر ذاته: “عندما تكون لديك فكرة عظيمة وعندما يكون لديك طريقة لكسب الكثير من المال، فإن الشيء الأول الذي لن تفعله هو إعطاؤها لأي شخص آخر. سوف تحتفظ بها لنفسك”.

مارك كوبان، رجل أعمال وملياردير أمريكي
مارك كوبان، رجل أعمال وملياردير أمريكي

وأضاف كوبان:””ليس عليك أن تتصفح الإنترنت لفترة طويلة للعثور على ما يسمى بمعلمي الأعمال، الذين يقدمون أنفسهم كمستشارين لرواد الأعمال الطموحين”.

وتابع مخاطباً جمهور: “كن حذرا بشكل خاص من الأشخاص المتخصصين في صناعات معينة، أو يخبروك أنهم سيساعدونك في إنشاء نوع معين من الأعمال”.

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وقال بنبرة تساؤل:”عندما يقوم شخص ما ببيع فكرته لك، أيا كانت، ومن ثم القيام ببيعها لأشخاص آخرين، هل تعرف ما الذي يفعلونه إلى جانب ملء جيوبهم؟ إنهم يخلقون المنافسة لك”.

استشارة شخص تثق به

وبحسب التقرير، فإنه “يجب على الآخرين استشارة شخص يثقون به والبحث عن المستشار قبل إرسال أي أموال إليه، بحسب توصيات لجنة التجارة الفيدرالية ومنظمة Better Business Bureau”.

وأضاف التقرير، أنه يمكنك البدء بالتحقق من بيانات اعتمادهم، والبحث عن أسمائهم باستخدام مصطلحات مثل “المراجعات” و”الاحتيال”، والتحقق من المدعي العام في ولايتك لمعرفة أي شكاوى تم تقديمها في الماضي.

إذا حاول شخص ما استعجالك لاتخاذ قرار، فهذه علامة يجب الانتباه عنها، كما يشير موقع لجنة التجارة الفيدرالية على الويب.

من هو “مارك كوبان”

وولد “مارك كوبان” في 31 يوليو 1958وهو رجل أعمال ومستثمر أمريكي، مؤلف ومنتج سينمائي، ونجم تلفزيوني، والمالك الرسمي لفريق كرة السلة في دوري ال NBA دالاس مافريكس.

كما يملك كوبان شبكة دور السينما لاند مارك المتخصصة بالافلام المستقلة والاجنبية، وشركة ماغنولياو بكتشرز للتوزيع، ويشغل منصب رئيس شبكة تلفزيون HDTV AXS .

وأصدر الرجل في العام 2011 كتاب إلكتروني، حول كيفية الفوز في رياضة الأعمال، والذي يروي تجارب حياته في العمل والرياضة.

المصدرCNBC ،رصد وتحرير وطن

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