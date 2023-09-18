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مقتل 3 ضباط و4 مجندين في انفجار غامض بالدفاع الجوي في سيناء.. هذه أسماؤهم وصورهم!

مغردون أفادوا بوفاة شخض ثامن متأثرا بجراحه من الانفجار

كتب محمد أمين ميرة
مقتل 3 ضباط و4 مجندين في انفجار غامض بالدفاع الجوي في سيناء.. هذه اسماؤهم وصورهم!
الجيش المصري (صورة تعبيرية)
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وطن- كشف الصحفي والحقوقي المصري، عمر الفطايري عن مقتل 3 ضباط و4 جنود مصريين بانفجار داخل قاعدة الدفاع الجوي في محافظة شمال سيناء.

وأكد في تدوينة له عبر منصة “X” (تويتر سابقا) وصول سبعة جثث صباح اليوم الاثنين، إلى مستشفى العريش العسكري، بالاضافة لعدد من المصابين بجروح مختلفة.

ولفت إلى أنه لم يتم تحديد سبب الانفجار إن كان بسبب عطل فني أو هجوم إرهابي.

أسماء القتلى

ونشر “الفطايري” قائمة بأسماء الضباط والجنود القتلى وهم:

– رائد دفاع جوي عبدالرحمن محمود الزهري ربيع.

– رائد دفاع جوي ضياء علاء الدين سعد.

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– مقدم دفاع جوي هشام درباز.

– مجند دفاع الجوي حلمي يونس.

– مجند دفاع الجوي محمود الفيشاوي.

– صابر عيد.

– نور السنهورى.

تغريدة عمر الفطايري حول انفجار بالدفاع الجوي في سيناء
تغريدة عمر الفطايري حول انفجار بالدفاع الجوي في سيناء
مقتل 3 ضباط و4 مجندين في انفجار غامض بالدفاع الجوي في سيناء.. هذه اسماؤهم وصورهم!
مقتل 3 ظباط و4 جنود بانفجار داخل الدفاع الجوي في محافظة شمال سيناء

وفاة ثامنة

من جانبه، أكد أحد المغردين المهتمين بالشأن السيناوي وفاة شخص آخر متأثر بإصابته من الانفجار، دون أن يحدد رتبته.

تعليق أحد المغردين بوفاة شخص آخر متأثرا بإصابته من الانفجار
تعليق أحد المغردين بوفاة شخص آخر متأثرا بإصابته من الانفجار

يأتي ذلك في وقت لم تشر فيه حسابات المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على مواقع لتواصل الاجتماعي لحدوث انفجار أو حدث أمني في سيناء.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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