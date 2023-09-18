مئات الإيرانيين يقتحمون مقر إقامة بعثة النصر بحثا عن رونالدو (فيديو)

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وطن- يتواصل تفاعل الجمهور الإيراني مع بعثة نادي النصر السعودي الموجودة حاليا في طهران، لخوض مباراة مهمة أمام نادي برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا.

وفي أحد مقاطع الفيديو، شوهد العشرات من الجماهير الإيرانية وهم يقتحمون مقر بعثة نادي النصر، فيما ظهرت عناصر نسائية يشاركن في هذا الحشد الكبير داخل الفندق الذي تقيم فيه بعثة العالمي.

ورفع عشرات الإيرانيين هواتفهم لتوثيق الواقعة، التي جاءت على ما يبدو من أجل رؤية البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر.

في سياق متصل، قالت قناة “الإخبارية” السعودية إن الحصة التدريبية لنادي النصر تمّ إلغاؤها، بسبب تجمع الجماهير حول فندق الفريق، كيث كان يرغب المشجعون في لقاء اللاعب كريستيانو رونالدو ورفاقه.

استقبال حاشد لبعثة النصر في إيران

وكان المئات من جماهير الكرة فى إيران، قد استقبلوا أمس الاثنين، بعثة نادي النصر بقيادة البرتغالي رونالدو، استعداداً لخوض مباراته أمام برسبوليس.

ويبدأ النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بمواجهة فريق برسبوليس الإيراني، باستاد آزادي مساء الثلاثاء.

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اتفاق سعودي إيراني

يُشار إلى أن المباريات التي تجمع المنتخبات والأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة، قبل أن يتفق الاتحادان على إقامة المواجهات في أراضيهما بنظام الذهاب والإياب.

وهذا التطور نتاج اتفاق المصالحة بين السعودية وإيران الذي وُقع مارس / آذار الماضي برعاية صينية.