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لحظة إنقاذ 3 كويتيين من الغرق بعد صراع مع الأمواج دام ساعات (شاهد)

دائما ما تثير حوادث الغرق في الكويت حالة من التفاعل بفعل اعتبارها متكررة بشكل ملحوظ، وسط جهود من السلطات لاحتوائها

كتب خالد السعدي
لحظة إنقاذ 3 كويتيين من الغرق بعد صراع مع الأمواج دام ساعات
نجاة ثلاثة كويتيين من الغرق بعد صراع مع الأمواج
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وطن- وثّق مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام كويتية، لحظة نجاة ثلاثة مواطنين من الغرق، بعدما صارعوا الأمواج حتى عُثر عليهم في عرض البحر.

وأظهر الفيديو صعود الشبان الثلاثة لأحد القوارب الصغيرة، بعد إنقاذهم من الغرق، فيما أكّدوا أنهم كانوا شعروا بأن الموت يحيط بهم.

ومع وصولهم للشاطئ، شوهد أحد الأشخاص الثلاثة وهو في حالة إعياء، بعدما ظلوا يصارعون الأمواج لأكثر من ثلاث ساعات.

ودائما ما تثير حوادث الغرق في الكويت، حالة من التفاعل بفعل اعتبارها متكررة بشكل ملحوظ، وسط جهود من السلطات لاحتوائها.

غريق كل شهر في الكويت

وفي أغسطس الماضي، قال مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي، إن الكويت تسجل غريقا، بشكل شهري على مدار 30 شهرا.

وأشار إلى تنظيم العديد من الفعاليات بهدف التوعية ورفع مستوى ثقافة السلامة للوقاية وحسن التصرف مع حالات الغرق.

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إنقاذ 3 كويتيين من الغرق بعد صراع مع الأمواج
إنقاذ 3 كويتيين من الغرق بعد صراع مع الأمواج

إنقاذ 3 أشخاص بعد غرق قاربهم

وقبل أيام، أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص غرق قاربهم قرب مسنّة الفنطاس.

وأفادت “الإطفاء”، بأن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية، يفيد بغرق قارب صغير بالقرب من مسنّة الفنطاس، فتمّ توجيه فرق إطفاء من مراكز الشعيبة والسالمية للإطفاء والإنقاذ البحري إلى موقع البلاغ.

وعند وصول الفرق تبيّن أنه غرق قارب وكان على متنه 3 أشخاص، وتم إنقاذهم وتسليمهم للطوارئ الطبية وهم بحالة سليمة.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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