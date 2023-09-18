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قصة المنزل الذي نجا من فيضانات درنة وأثار ذهول الجميع.. ماذا بين صاحبه وبين الله؟ (شاهد)

السلطات الليبية تتحدث عن تدمير وتضرر نحو 7642 عقارا بمدينة درنة

كتب خالد الأحمد
قصة المنزل الذي نجا من فيضانات درنة وأثار ذهول الجميع.. ماذا بين صاحبه وبين الله؟
منزل نجا من فيضانات درنة
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وطن- انتشرت عدة صور على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر نجاة إعجازية لمنزل في مدينة درنة الليبية، وقف صامدا أمام الفيضانات التي دمرت المدينة.

وأظهرت الصور المتداولة، المنزل الليبي يقف وحيدا بعدما دُمِّرت كل البنايات السكنية المحيطة به جراء الإعصار دانيال، في حين بينت إحدى الصور المنطقة نفسها قبل حدوث الكارثة الملاصقة للبحر.

وتقدم مقارنة الصور قبل وبعد الكارثة، ملخصا لحجم الدمار في مدينة درنة التي فقدت ربع مساحتها الكلية جراء الفيضانات المدمرة.

نجاة منزل من السيول الجارفة التي ضربت درنة الليبية
نجاة منزل من السيول الجارفة التي ضربت درنة الليبية

تفاعل واسع

وأصبحت هذه القصة الإعجازية، هي حديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا هذه اللقطات بشكل مكثف.

فقالت ناشطة: “هذا منزل حقيقي وليس فوتوشوب واجه إعصار دانيال كما واجهته درنه وكل منازلها لكن هذا المنزل لم يتضرر كثيرا وبقي ثابتا حتى الموج الطيني لم يُغير من لونه الأبيض شيئًا ، لا تستبعدوا عن الله شيء قرأت كثيرا انه كافل يتامى او لعله ورد يومي او اذكار تحفظ العبد التقي”.

تعليق ناشطة بأن هذا المنزل حقيقي وليس فوتوشوب حيث واجه إعصار دانيال
تعليق ناشطة حول منزل نجا من فيضانات درنة

وغرد طالب: “منزل في درنة ليبيا صمد ولم يجرفه الطوفان .. لأن صاحبه أخذ بالقوانين السببية التي اوجدها الله في الكون .. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو …. قد كشف الله لصاحب هذا البيت سنن الله وقوانينه التي اوجدها فأخذ بها بالبناء وكان له فضلٌ من الله وخير ولم يمسسه الهدم والجرف”.

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تغريدة طالب حول منزل في درنة ليبيا صمد ولم يجرفه الطوفان
تغريدة طالب حول منزل في درنة ليبيا صمد ولم يجرفه الطوفان

وتفاعل عبدالعزيز المحمدي: “صاحب هذا المنزل وقف بيتة صامدا وسط طوفان السيول الجارفة.. لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير.. يقال ان هذا الرجل كافل ايتام. ويدعم تحفيظ القرآن.. الله أكبر”.

يُشار إلى أن إحصائيات السلطات الليبية تتحدث عن تدمير وتضرر نحو 7642 عقارا بمدينة درنة، التي دفعت الثمن الأكبر للفيضانات.

وحصرت السلطات، عدد المباني المدمرة بمدينة درنة التي تم تدميرها بشكل كامل نحو 891 مبني، في حين تم حصر أعداد المباني التي تدمرت بشكل جزئي نحو 211 مبني، بينما تم حصر المباني التي غمرها الوحل حوالي 398 مبني.

أما المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في مدينة درنة فهي تقدر بنحو 6 كيلومترات، كما أن نحو 25% من المدينة تم محوها بالكامل.

المصدرتيك توك، تويتر، فيسبوك، رصد وتحرير وطن

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