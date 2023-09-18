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عشيق ابنة عمرو دياب يرتدي ثيابه في غرفتها قبل المغادرة.. ماذا كانا يفعلان؟ (شاهد)

عاد الجمهور لمهاجمة جنا متسائلين عن دور والدها عمرو دياب ووالدتها السعودية زينة عاشور

كتب رفيف عبدالله
عشيق ابنة عمرو دياب يرتدي ثيابه في غرفتها قبل المغادرة.. ماذا كانا يفعلان؟ (شاهد(
جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب وعشيقها
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وطن– أثارت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، استفزاز الجمهور من جديد، بلقطات جريئة مع عشيقها في غرفة نومها.

ونشرت ابنة عمرو دياب، عدة لقطات غير مترابطة عبر حسابها على انستجرام، ظهر حبيبها في إحداها وهو يرتدي ملابسه في غرفتها.

عشيق ابنة عمرو دياب
ظهر عشيق جنا يبدل ملابسه في غرفتها

أين والديها؟

وظهرت جنا عمرو دياب في صورة أخرى بملابس جريئة، تكشف صدرها وبطنها، بينما يمسك حبيبها بخصرها.

جنا دياب وعشيقها
صورة جريئة لجنا مع عشيقها

وعاد الجمهور لمهاجمة جنا متسائلين عن دور والدها عمرو دياب، ووالدتها السعودية زينة عاشور.

وجاء في التعليقات: ” مش هقول ابوها فين.. لا امها فين امها.. لا فنانه ولا مشغوله ليل نهار لا ومن السعوديه .ايه ده”.

ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب وعشيقها

وقال آخر: ” ماهو نور بنت عمر برضو، بس العيب في التربية بيرجع للأم ايه يا حجه زينه عاشور ده”.

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وعبر متابع عن غضبه قائلا: ” هو حلال عليكي يابنت بيمسك ايدك.. ولا هو من اقاربك؟ حتة اجنبي كافر ملعون في دنيا والأخرة.. للأسف الحق مش عليك على والديكي”.

عشيق جنا دياب
جنا في أحد المناسبات مع حبيبها

وكتب رابع: ” هم دول احفاد الحاج عبد الباسط والحاجة رقية !! كويس انهم ماتوا قبل مايشوفوا ابنهم لابس حلق واحفادهم ضايعين من غير دين ولا أخلاق”.

أول عقد موسيقي

ومؤخرا، احتفلت جنا بتوقيع أول عقد لها في كتابة وإنتاج الموسيقى، بطريقة أثارت غضب المصريين.

ووثقت ابنة الهضبة لحظة توقيع العقد مع إحدى الشركات، بينما والدتها تشاهد ما يحدث مرئياً أون لاين.

وتقول جنا لوالدتها كما يظهر بالفيديو: “نحن الآن في وسط العقد، وشربنا الشامبانيا لهذه المناسبة.. في صحتك ماما”.

وعبرت والدتها السعودية زينة عاشور عن شعورها بالفرحة والفخر من أجل ابنتها.

المصدررصد ومتابعة وطن

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