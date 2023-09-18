نشطاء يُشبهون مقربا من محمد بن زايد بكفار قريش بسبب تغريدة عن مفتي سلطنة عمان

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وطن- تعرض الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله المقرب من رئيس بلاده محمد بن زايد، لوابل من الانتقادات، بعد تغريدة له هاجم فيها مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، بسبب موقفه المؤيد للفصل بين الجنسين في الجامعات.

وقال عبدالله في تغريدة عبر حسابه بموقع “إكس“: “أستغرب هذا الطرح من فضيلة المفتي الذي هو نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحد معاقل جماعة الاخوان المسلمين البائسة. وإن كانت هذه قناعته الشخصية لماذا لا يملك فضيلته جرأة الدعوة الصريحة للفصل بين الجنسين في عمان الرائدة في الدراسة الجامعية المختلطة”.

وجاءت تغريدة عبد الخالق عبدالله، تعليقا على إشادة مفتي سلطنة عمان وتوجيهه تحية إجلال إلى جامعة الكويت، على قرارها بفصلها بين الجنسين.

وقال الخليلي في بيانه: “إننا لنحيي تحية إكبار وإجلال جامعة الكويت بسبب الخطوة الإيجابية والمباركة التي خطتها وهي الفصل بين الجنسين في الدراسة مراعاة للخصائص الفطرية وتربية للجنسين على الحياء والعفة والطهارة”.

وأضاف: “إننا لنرجو أن تحذو حذوها جميع الجامعات في البلاد الإسلامية وندعو إلى ذلك”.

تغريدة عبد الخالق عبد الله وضعته في قلب النار، حيث تعرض لهجوم ناري من قِبل الكثير من النشطاء، الذين صبوا غضبهم عليه.

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فقالت منى العدوية: “وضعك نفس وضع كفار قريش لما استغربوا من القرآن وقالوا هذا شعر ووصفوا الرسول بالشاعر المجنون، اختلف الزمان فقط اما اتهام اهل الحق والتشكيك بهم صفة ملازمة للمنافقين ، ودس السم في الدسم واضحة حاول تشوف طريقة أخرى لتلعب بعقول الناس”.

وكتب المذيع أحمد عطوان: “بارك الله في فضيلة مفتي عمان وفي علمه وانحيازه لدينه وشريعته ، وبارك الله في أهل الكويت حكومة وشعبا لانحيازهم للفضيلة… لا أدري ما الذي يزعجك يا دكتور عبدالخالق أنهم أناس يتطهرون ؟، ولماذا تقحم الاخوان في كل صغيرة وكبيرة وتمنحهم الفضل؟ رأي فضيلة المفتي رأي شرعي ولست مؤهلا للرد عليه ولكن يرد عليه أهل الفتوى والعلم الشرعي.. ولست مكرها للعمل به ، فلا تبتئس وعش مختلطا بين المختلطين والعاقبة عند الله”.

وغرد الأكاديمي خالد بن عدلان: “والله نحن الذين نستغرب جراءتك يا عبدالخالق على الله أولاً في الدعوة إلى الاختلاط وما يسببه من أمور يندى لها الجبين وقد تم الفصل بين الجنسين حتى في كثير من جامعات العالم لعلمهم ان هذا الاختلاط يؤدي الى أمور لا تحمد عقباها.. وثانياً جراءتك في التدخل السافر في شؤون بلد خليجي له سيادته وقانونه.. وثالثاً تجرءك على اهل العلم والصلاح كفضيلة مفتي دولة عمان الشقيقة والذي يعتبر احد المفتين الاجلاء والذي له كلمته.. ماذا تريد بالضبط”.

وكتب الباحث الاستراتيجي محمد بن نبهان الصلتي: “يقال من علامات المنافقين: إذا هوجم الإسلام سكتوا، وإذا تكلم أهله الغيورين ظهروا”.

إلغاء الاختلاط في جامعة الكويت

وكانت جامعة الكويت، قد أعلنت إلغاء الاختلاط بين الجنسين داخل الفصول الدراسية، إلا في حال دعت الضرورة إلى ذلك.

وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز منشر الظفيري، التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط في الفصول الدراسية، موضحاً أن الجامعة تعمل على تجنُّب وجود اختلاط في فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.