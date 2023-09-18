طعن فتاة كويتية 7 مرات في منزلها لسبب غير متوقع!

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وطن– تعرضت فتاة كويتية، إلى الطعن من قبل شقيقها، في جريمة مروعة، شهدتها مدينة صباح الأحمد في محافظة الأحمدي جنوب الكويت.

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية الحكومية، عن مصدر أمني، قوله إن الفتاة تعرضت إلى سبع طعنات من قبل شقيقها. وذلك بسبب خلاف نشب بينهما، في منزل الأسرة.

نزيف وحالة حرجة

فور تلقي غرفة عمليات الداخلية للبلاغ توجه عدد من رجال الأمن والنجدة والأمن العام إلى موقع البلاغ، بحسب المصدر.

وكانت الفتاة تنزف من كل مكان في جسدها، ما استدعى طلب الإسعاف ونقلها إلى مستشفى العدان.

وترقد الفتاة بحالة حرجة في العناية المركزة كما أوضح المصدر.

جرائم ضد النساء

وشهدت الكويت منذ أعوام، ارتفاعاً في معدلات الجرائم العائلية في حق النساء.

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وتتعرض النساء إلى القتل على يد الأخ في أغلب الحالات، نتيجة وجود خلافات أسرية ومحاولة الشقيق فرض أسلوب حياة معين على أخته.

وتتسبب الجرائم التي تنحدر تحت ذريعة “الشرف” في الكويت، بجدل قانوني وسياسي كبير.

وذلك بسبب المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي.

تنص المادة على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها. أو قتلهما معا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.