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شقيقة هود العلوي تلحق به.. تفاصيل صادمة عن مقتل الملحق الإعلامي العماني الأسبق بالقاهرة

تم تجريد هود العلوي من ملابسه للتمويه على الجريمة وتلقى 11 طعنة في أنحاء مختلفة من جسده

كتب سالم حنفي
شقيقة هود العلوي تلحق به.. تفاصيل جديدة وصادمة عن مقتل الملحق الإعلامي العماني الأسبق بالقاهرة
هود العلوي
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وطن- أفادت منصات إعلامية عمانية بوفاة شقيقة الدكتور هود العلوي، الملحق الإعلامي الأسبق بسفارة سلطنة عمان بالعاصمة المصرية، القاهرة، والذي عثر عليه مقتولا في شقته بمصر، تأثرا وحزنا عليه.

وقالت شبكة “المرصد نيوز” للإعلام الإلكتروني في خبر لها نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة”X” (تويتر سابقا):”من هول الصدمة عليها بموت اخيها فارقت الحياة .. وفاة الأخت الشقيقة للمغفور له هود العلوي الذي قُتل في شقته بجمهورية مصر , متأثرة بخبر موته”.

شبكة المرصد نيوز عن حادثة هود العلوي
شبكة المرصد نيوز

وكانت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة قد أعلنت خبر العثور على الدكتور هود العلوي مقتولا في شقته أمس الاثنين.

وقالت في بيان مقتضب لها على منصة “X”:” ببالغ الاسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ “.

وأوضحت انه “على اثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث ، وتعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة.”

سفارة سلطنة عمان بالقاهرة
سفارة سلطنة عمان بالقاهرة

سبب تواجد هود العلوي في مصر

وكان الصحفي العماني ومراسل وكالة “بلومبيرغ” في سلطنة عمان قد نقل عن مصدر مطلع قوله، أن المغدور به هود العلوي “عُثر عليه مقتولاً في مقر سكنه في القاهرة، حيث كان يتردد على شقته خلال زيارات عمله أو أي نشاطات ثقافية يشارك فيها في مصر”.

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تغريدة تركي البلوشي عن حادثة هود العلوي
تغريدة تركي البلوشي

جرد من ملابسه وتلقى 11 طعنة

من جانبه، كشف الصحفي والناشط الحقوقي وصديق المغدور الدكتور محمد الشواف تفاصيل جديدة عن الجريمة.

وقال في تدوينة له أن الجناة قاموا بتجريد هود العلوي من ملابسه للتغطية على الجريمة، موضحا انه تلقى 11 طعنة في جسده.

الدكتور محمد الشواف
الدكتور محمد الشواف

هل قتلته السلطت المصرية بسبب خلاف معها؟

وأثار مغرد عماني قضية أخرى تتعلق بالمغدور، كاشفا بأن هود العلوي قام في وقت سابق بشراء منزل في مصر وتم النصب عليه.

ونوه إلى ان السلطات المصرية سبق وان قامت بحبسه قبل أن تفرج عنه بكفالة، متهما السلطات المصرية بقتله.

مغرد عماني
مغرد عماني

وتفاعلا مع مقتل الإعلامي هود العلوي، دشن العمانيون وسما باسمه على منصة “X” تصد قائمة الوسوم المتداولة في السلطنة، ترحموا عليه من خلاله وتذكروا مناقبه الحميدة، داعين السلطات العمانية بضرورة متابعة القضية حتى القبض على المجرمين.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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