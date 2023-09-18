“شتم السوريين وبصق عليهم”.. رواية صادمة حول السائح الكويتي في طرابزون (فيديو)

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وطن- رواية صادمة أثيرت حول السائح الكويتي الذي تعرض لاعتداء عنصري في ولاية طرابزون بعد الاعتذار والضجة التي أثارها خلال الساعات الماضية، ليخرج مؤخراً مدير مطعم بتفاصيل مثيرة حول ما جرى يوم الحادثة التي أخذت بعداً كبيراً ارتد صداه لمختلف أنحاء الدول العربية والولايات التركية.

وخرج مدير مطعم سوري في طرابزون وهو يتحدث عن تعرض كادره للشتم والبصق عليه بسبب خلاف غير محق بدأه السائح تجسد بإحضار طعامه والرغبة في الجلوس دون وجه حق داخل المطعم أي مخالفة القوانين السائدة في المطاعم بمنع إحضار الطعام الخارجي إلى تلك الأماكن.

وضمن الرواية الصادمة أكد المدير أنه تصرف بكل هدوء عبر عماله للحديث معه بأن ذلك يخالف القوانين وأنظمة المطعم ليرد عليه السائح الكويتي بأسلوب سيء وأساء إليه ولجميع العاملين وأكد أنه سيبقى إلى أن ينهي أولاده الطعام حيث أحضر لهم “دجاج ووجبات شاورما”.

رواية صادمة عن السائح الكويتي

وبعد أخذ ورد تطور الخلاف إلى قيام السائح الكويتي بتجاوز حدوده ورفعه صوته وسب وشتم العمال السوريين هناك والبصق عليهم لكن مدير المطعم حسب روايته أكد أنه قام بتهدئة الأمور ليخرج السائح إلى خارج المطعم ويلحقه أحد العمال ليطالبه بدفع الفاتورة عن ما أخذه من مشروبات وطلبات إلى جانب مأكولاته الخارجية.

لكن ردة فعل السائح كانت أكثر عنفاً وجن جنونة وبدأ بالصراخ بشكل جنوني حسب رواية مدير المطعم وقام بالحديث بشكل غير لائق مع الشرطة ليظن أحد المواطنين الأتراك فعلاً أن الشرطي يتعرض للهجوم ويقوم بالدفاع عنه وضرب السائح الكويتي.

وانتشرت رواية صادمة عن السائح الكويتي ضمن صفحة تدعى كوزال مهتمة بأخبار السوريين في تركيا دون تعليق رسمي عليها أو حديث الصحف الرسمية التركية حولها.

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رواية السائح الكويتي

وخرج السائح الكويتي برواية مناقضة لما ذكره مدير المطعم السوري وقال لقناة عربية إن شاباً سورياً قال له “أنتم دائماً فيكم عنجهية”.

ومن ضمن ما ذكره السائح حول حادثة الاعتداء عليه في ولاية طرابزون: “مديت إيدي للشرطي التركي ولا سلم” وتابع: “اللي قاهرني يضربني هالسكران وأمن البلد واقف”.

زعم السائح أيضاً تعرضه للاعتداء من أربعة وتكسير أسنانه الأمامية وهي رواية تتناقض مع الروايات الرسمية التي بثتها ولاية طرابزون ونشرتها الصحف التركية.