الإثنين, سبتمبر 18, 2023
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الهدهد

كشتة بنات.. سعوديات يرقصن بغنج على لحن أغنية للمصرية أنغام (فيديو)

أثار الفيديو حالة ضجة بين أوساط السعوديين في الوقت الذي لم يعد فيه مثل هذا المشهد غريباً عليهم

كتب خالد الأحمد
كشتة بنات ... سعوديات يرقصن بغنج على لحن أغنية للمصرية أنغام
فتيات سعوديات بالنقاب يرقصن على أنغام اغنية مصرية
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وطن- وثق مقطع مصور تداوله رواد منصات التواصل مجموعة من الفتيات السعوديات يرتدين عباءات سوداء ويضعن النقاب، ويرقصن بغنج على أنغام موسيقا “كشتة بنات” في السعودية.

وأثار الفيديو الذي لم يعرف مكانه وزمانه بدقة حالة جدل في أوساط السعوديين في الوقت الذي لم يعد فيه مثل هذا المشهد غريباً عليهم.

وفي المقطع المتداول ظهرت عدد من النسوة وهم منقبات يلبسن العباءات السعودية داخل حديقة منزل ويقمن بالرقص بغنج على لحن أغنية للمطربة المصرية أنغام ضمن ما يٌعرف بالكشتة.

كشتة بنات في السعودية

وكلمة “كشتة” لفظة خليجية ويعتقد أن أصلها يعود إلى كلمة kastanyola التركية ” كاستانيولا” والتي تعني باللغة التركيّة (نزهة بريّة).

ويتمتع كثير من السعوديين ببرودة أجواء الشتاء في رحلات “الكشتة” التي يقضونها في الصحراء، ويمارسون فيها عادات التخييم والانتقال من أجواء المدن إلى الحياة الطبيعية وجلسات السمر.

و”الرقص على الملأ” أو”الرقص في مجموعات مختلطة” في فيديوهات يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي أمور كانت سابقاً مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وكانت تلك المشاهد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد.

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لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

من قل حياؤه قل ورعه

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو كشتة بنات في السعودية بين مشجع ومعترض على تصويرها وعلقت “لولوة” :” حتى لو محتشمات مفروض الرقص ما يطلع للعلن”.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي
تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت “نورة” حول فيديو كشتة بنات في السعودية: “حلوة الجمعات بأدب وبدون تصوير ونشر”.

واستشهد آخر بما قاله الصحابي وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه”.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو كشتة بنات
تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع فيديو كشتة بنات

وعبرت “أمجاد” عن اعتقادها بأن الرقص بات عادياً “، واستدركت: “مالفائدة من النقاب والحشمة”.

بينما تساءل “روسي”: بنبرة تهكم: “ما هذا التلوث البصري هل يرقص أحد بالعباءة”.

أما صاحب حساب “محقق خاص” فعلق قائلاً: “فتيات يرقصن أثناء كشتة تمّ الانفتاح بنجاح!”.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي
تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وعلق مغرد قائلا: “الكشتة حلوة والرقصة حلوة بس لو تكون بينكم”،

وكتب مغرد: “شكلها كشتة خاصة كيف انتشر المقطع”.

وأضاف مغرد بنبرة تندر: “كشتة في أرض مكتوب عليها للبيع بالحي عندهم”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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