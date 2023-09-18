سجال مصري سعودي بعد تصريحات تركي آل الشيخ عن عمرو أديب.. هل تعرض المذيع للإذلال؟

- Advertisement -

وطن- أثيرت حالة من الجدل، بعد تصريحات وُصفت بأنها مُذلة، من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عن المذيع المصري عمرو أديب ووصفه بأنه عبارة عن صناعة سعودية.

وقال تركي الشيخ خلال لقاء متلفز مع عمرو أديب على شبكة mbc السعودية، إن هذا المذيع المصري مجتهد ورائع، لكن جزءا من نجاحه وتاريخه صناعة سعودية.

وأشار المسؤول السعودي لفترة عمل عمرو أديب في قناة أوربت السعودية، ما جعله معروفا كمذيع بين العالم العربي.

وعلق عمرو أديب على تصريحات تركي آل الشيخ، بأنه يشعر بالفخر.

سجال مصري سعودي بعد تصريحات تركي الشيخ

أثارت تصريحات تركي الشيخ عن عمرو أديب، حالة من الجدل، وتحديدا بعد وصفه بأنه صناعة سعودية، حيث اعتبر الكثيرون أن الأمر يعبر عن إذلال وتحقير للمذيع المصري.

فقال رجل الأعمال المصري الشهير أشرف السعد: “كلام تركي آل الشيخ صحيح 100% ولا احد عاقل ينكر ان اوربيت السعودية هي من عرفنا عمرو أديب من خلالها وحتى احمد موسى وخيري رمضان وكثير من نجوم الإعلام كان لأوربيت فضل عليهم لكن الذي لا يعلمه تركي الشيخ أن أوربيت عندما تركها عمرو أديب أصبحت نسييا منسيا”..

- Advertisement -

ووصف الناشط المصري أحمد البقري، مشهد عمرو أديب وهو جالس أمام تركي آل الشيخ بأنه يعبر عن الإذلال.

وغرد الأكاديمي المصري سام يوسف: “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بـ السعودية تركي آل الشيخ لـ الإعلامي عمرو أديب: جزء من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية !!! وأنا أصحح هذا التصريح واقول ان عمرو اديب صناعة من يدفع اكثر!! فحياته المهنية كلها هى سعيا وراء المال وليس المبادىء!!! واذا وجد كفيلا بدفع له اكثر من دولة اخرى ، سيترك السعودية وسيذهب للكفيل الجديد”.

وكتبت الناشطة والصحفية ياسمين محفوظ: “الراجل مغلطش.. فعلا عيلة أديب صناعة سعودية، مجلة كل الناس وجوود نيوز واوربت دليل.،يعني طول عمرهم شغالين بطريقة الكفيل.. واحد بيكتب بلسانهم والتاني بيتكلم بتوجيهاتهم.. وكمان عمرو قال إنه اتربى وثقافته تشكلت من مجلتين خليجتيين فالضيف الخليجي رد عليه وقال احنا اتثقفنا من المجلات المصرية”.

وانتقل التفاعل أيضا إلى الجانب السعودي وتحديدا بين النشطاء الذين علقوا على الأمر، وركزوا على حالة الغضب بين المصريين.

فكتب ناشط سعودي: “المصريين مش طايقين كلمة من تركي آل الشيخ ويتابعون اللقاء يدورون أي مشكلة صار ضحيتها عمرو أديب اللي علاقته بتركي ال الشيخ قوية مثل ما علاقته بالسعودية كثيرة ومحبوب.. شخص خلوق ومحترم وكلنا ننظر له بنظرة احترام”.

وأضاف: “طبعاً كل منتقدينه أثار نقصهم كيف يقولون صناعة سعودية؟ ولو قال احد صناعة فرنسية ولا بريطانية فرحتوا؟؟! يا أخي عادي إن مؤسسات بدول اخرى تنجح شخص هذا رونالدو مثلا ينسى فضل مانشستر يونايتد وهم اللي صنعوه فعلاً وميسي هل ينكر فضل برشلونة!! .. بس لمن يكون الموضوع فيه السعودية بتزعلون؟”.

وكتب حساب الكعام: “جدل وامتعاض بين المصريين على خلفية قول تركي آل الشيخ لعمرو أديب.. جزء من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية.. ورد عمرو أديب نعم ولي الفخر.. بعض المصريين يتجاهلون أن أغلب القنوات الفضائية الكبيرة هي سعودية مثل Orbit و MBC وغيرها. وهي التي لها الفضل بصناعة نجاح المصريين من مذيعين وفنانين وممثلين بتبنيهم والترويج لهم بعد أن كانوا مغمورين لايعرفهم إلا ابناء حارتهم”.