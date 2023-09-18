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رياضة

ريال مدريد في الصدارة .. ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة ال5

ريال مدريد يتصدر جدول الدوري الإسباني 2023-2024 بفارق نقطتين مع غريمه الوصيف برشلونة

كتب فارس أبو شيحة
نجوم ريال مدريد
نجوم ريال مدريد
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وطن- يعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023 الممتاز، بعد فوزه على منافسه ريال سوسيداد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد مع نهاية الجولة ال5.

وسجل الفريق الضيف ريال سوسيداد الهدف الأول في شباك مرمى ريال مدريد في الدقيقة ال5، عن طريق اللاعب أندير بارينتشيا.

مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وأدرك ريال مدريد هدف التعادل الإيجابي عن طريق اللاعب فيديريكو فالفيردي في الدقيقة ال46.

كما وسجل ريال مدريد صاحب الأرض هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال60، عن طريق اللاعب خوسيلو.

وتفوق ريال مدريد في التسديدات أمام منافسه ريال سوسيداد، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

 

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على عكس الفريق المنافس ريال سوسيداد الذي وصلت عدد تسديداته إلى 15 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 48% في المباراة.

كما وستختتم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بين غرناطة وغيرونا، الاثنين.

ترتيب الدوري الإسباني 2023 الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023 الممتاز، مع نهاية الجولة الخامسة، كما يلي:

ريال مدريد  15 نقطة.

برشلونة  13 نقطة.

أتلتيك بيلباو  10 نقاط.

غيرونا  10 نقاط.

فالنسيا  9 نقاط.

رايو فاليكانو 9 نقاط.

أتلتيكو مدريد  7 نقاط.

قادش  7 نقاط.

خيتافي 7 نقاط.

ريال بيتيس  7 نقاط.

ريال سوسيداد 6 نقاط.

الدوري الإسباني
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

أوساسونا  6 نقاط.

فياريال  6 نقاط.

ألافيس  6 نقاط.

مايوركا  5 نقاط.

سلتا فيغو  4 نقاط.

فريق ريال مدريد
احتفال نجوم ريال مدريد بفوزهم على ريال سوسيداد

إشبيلية  3 نقاط.

غرناطة  3 نقاط.

لاس بالماس  نقطتين.

ألمرية  نقطة واحدة.

المصدروطن - مواقع التواصل

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