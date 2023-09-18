دومينيك حوراني تصنع مشهداً فاضحاً بطعام الإفطار باستخدام البيض (فيديو)

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وطن– أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، غضباً واسعاً بتجسيدها مشهداً إباحياً، باستخدام الطعام أثناء تناولها وجبة الإفطار.

وظهرت دومينيك حوراني بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”، وهي تتناول طعام الإفطار، وتصنع بالبيض المسلوق مع عود بسكويت مملح، شكل العضو الذكري.

وتضحك دومينيك وصديقتها التي كانت معها في المكان.

غضب وانتقادات

هذا التصرف، أثار صدمة الجمهور الذين عبروا عن غضبهم فكتب أحدهم: “عندما تفقد الحياء أفعل ما تشاء”.

وكتب آخر: “اشد وأخطر أوبئة على البشرية هي الصفاقة والسفاهة والتفاهة ولكننا لا نستطيع مقاومتهم فهم شديدي العدوى ..”.

وتمنت أخرى أن تكون دومينيك من ضحايا الزلزال، وكتبت غاضبة: “وين راح عنك الزلزال!! راح للأبرياء وتركك!”.

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وقالت متابعة: “بلا اخلاق فشلت متعرف شسوي تجذب الانظار وتربح”.

وكتب آخر: “الله يمسخ الأشكال المقرفة…..الناس مو شبعانة الخبز وهي تلعب وتستهزأ بنعمة رب العالمين”.

فضيحة دومينيك

ومؤخراً، كشفت صفحة “شربليتا” الشهيرة على “انستغرام” والتي تصف تفسها بأنها ملكة الفضائح والحصريات في الوسط الفني العربي، عن فضيحة جنسية جديدة لدومينيك.

وظهرت الفنانة اللبنانية عبر بث خاص مع أحد الأشخاص وهي تستعرض بجسدها وهي عارية.

وقامت دومينيك بأداء رقصة خاصة لمن هو على الطرف الآخر من البث، مع قيامها بحركات إغراء واضحة قبل ان توجه له قبلة بطريقة بذيئة.

مقابل مادي

كما ظهرت دومينيك حوراني مرة اخرى وهي تقف امام سريرها في غرفة نومها، موجهة خلالها رسالة سادية لمعجبها الذي توجه له مثل هذه الفيديوهات.

كما قامت دومينيك حوراني بتنفيذ حركات إغرائية واضحة، تكشف أنها متعمدة القيام بما تقوم به، ربما من أجل مقابل مادي.

وسبق وأن نشر حساب “شربليتا” العديد من الفيديوهات الخاصة بالفنانة اللبنانية “دومينيك حوراني“، تم تصويرها لها خلال قيامها ببثوث إباحية مع عدد من المتابعين على ما يبدو.