الثلاثاء, سبتمبر 19, 2023
الرئيسيةحياتنادومينيك حوراني تصنع مشهداً فاضحاً بطعام الإفطار باستخدام البيض (فيديو)
حياتنا

دومينيك حوراني تصنع مشهداً فاضحاً بطعام الإفطار باستخدام البيض (فيديو)

ظهرت دومينيك حوراني مؤخرا عبر بث خاص مع أحد الأشخاص وهي تستعرض بجسدها وهي عارية

كتب رفيف عبدالله
دومينيك حوراني تصنع مشهداً فاضحاً بطعام الإفطار باستخدام البيض (فيديو)
الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني
- Advertisement -

وطن– أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، غضباً واسعاً بتجسيدها مشهداً إباحياً، باستخدام الطعام أثناء تناولها وجبة الإفطار.

وظهرت دومينيك حوراني بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”، وهي تتناول طعام الإفطار، وتصنع بالبيض المسلوق مع عود بسكويت مملح، شكل العضو الذكري.

وتضحك دومينيك وصديقتها التي كانت معها في المكان.

غضب وانتقادات

هذا التصرف، أثار صدمة الجمهور الذين عبروا عن غضبهم فكتب أحدهم: “عندما تفقد الحياء أفعل ما تشاء”.

وكتب آخر: “اشد وأخطر أوبئة على البشرية هي الصفاقة والسفاهة والتفاهة ولكننا لا نستطيع مقاومتهم فهم شديدي العدوى ..”.

وتمنت أخرى أن تكون دومينيك من ضحايا الزلزال، وكتبت غاضبة: “وين راح عنك الزلزال!! راح للأبرياء وتركك!”.

- Advertisement -

وقالت متابعة: “بلا اخلاق فشلت متعرف شسوي تجذب الانظار وتربح”.

وكتب آخر: “الله يمسخ الأشكال المقرفة…..الناس مو شبعانة الخبز وهي تلعب وتستهزأ بنعمة رب العالمين”.

فضيحة دومينيك

ومؤخراً، كشفت صفحة “شربليتا” الشهيرة على “انستغرام” والتي تصف تفسها بأنها ملكة الفضائح والحصريات في الوسط الفني العربي، عن فضيحة جنسية جديدة لدومينيك.

وظهرت الفنانة اللبنانية عبر بث خاص مع أحد الأشخاص وهي تستعرض بجسدها وهي عارية.

وقامت دومينيك بأداء رقصة خاصة لمن هو على الطرف الآخر من البث، مع قيامها بحركات إغراء واضحة قبل ان توجه له قبلة بطريقة بذيئة.

مقابل مادي

كما ظهرت دومينيك حوراني مرة اخرى وهي تقف امام سريرها في غرفة نومها، موجهة خلالها رسالة سادية لمعجبها الذي توجه له مثل هذه الفيديوهات.

كما قامت دومينيك حوراني بتنفيذ حركات إغرائية واضحة، تكشف أنها متعمدة القيام بما تقوم به، ربما من أجل مقابل مادي.

وسبق وأن نشر حساب “شربليتا” العديد من الفيديوهات الخاصة بالفنانة اللبنانية “دومينيك حوراني“، تم تصويرها لها خلال قيامها ببثوث إباحية مع عدد من المتابعين على ما يبدو.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

فضيحة جنسية جديدة للفنانة دومينيك حوراني.. هل كانت مع الخليجي “مشعل” أم شخص آخر؟ (شاهد)

حياتنا

بعد تسريب فضيحتها الجنسية.. دومينيك حوراني تثير الجدل حول جنسها الثالث (شاهد)

حياتنا

دومينيك حوراني في قلب فضيحة جنسية.. عري وسادية عبر البث مع خليجيين (شاهد)

حياتنا

دومينيك حوراني بقطعة ملابس واحدة لا تستر شيئاً في عز البرد! (فيديو)

حياتنا

دومينيك حوراني تثير الجدل بقميص النوم وتستغرب رغبة الجميع بالبقاء معها في هذا الظرف! (فيديو)

حياتنا

دومينيك حوراني لا زالت مصدومة من انفجار مرفأ بيروت.. ظهرت بصورة جريئة لشحذ همم اللبنانيين!

حياتنا

دومنيك حوراني تثير الجدل بـ”فيديو إباحي” لتسلية المحظورين!

فيديو

دومينيك حوراني كشفت عن صدرها في بث مباشر: شوفوا طبيعي من غير تجميل

حياتنا

تشوّه منطقة حساسة في جسم الفنّانة “دومينيك حوراني” بسبب عمليات التجميل

حياتنا

دومينيك حوراني: لاحظت أنني أشبه هذا الحيوان!

حياتنا

بإحدى الخيم الرمضانيّة في الإمارات .. قُبلة من دومينيك حوراني لـ”عبدالله بالخير”

فيديو

دومينيك حوراني تتعرّض لأفظع مقلب في حياتها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بسمة بوسيل تثير غضب المغاربة بهذا الفعل اللا أخلاقي دون اعتبار لضحايا الزلزال! (شاهد)

قرار عاجل بإخلاء مدينة درنة الليبية وسط مخاوف من كارثة جديدة (شاهد)

دوري أبطال آسيا 2023: فوز الاتحاد وتعادل السد والهلال وخسارة الفيصلي

مئات الإيرانيين يقتحمون مقر إقامة بعثة النصر بحثا عن رونالدو (فيديو)

شقيقة هود العلوي تلحق به.. تفاصيل صادمة عن مقتل الملحق الإعلامي العماني الأسبق بالقاهرة

تصرف رونالدو مع طفل إيراني بكى كثيراً بسببه يشعل المواقع (فيديو وصور)

“أوميت أوزداغ” السياسي التركي المراوغ.. من التآمر إلى العنصرية وصولاً إلى خذلان الأسد

بسبب خبر عن السعودية .. إيلون ماسك يُكذّب “وول ستريت جورنال” فماذا نشرت؟!

أكبر قضية فساد في القرن 21.. فضيحة تطال كبار مسؤولي بولندا بسبب المهاجرين

فضيحة كبيرة.. قريب بشار الأسد يحرق منزل شاب سوري ويعتدي على أمه (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC