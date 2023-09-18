جواهر الكويتية بين الحياة والموت.. هذا ما قرره الأطباء لسوء حالتها (شاهد)

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وطن– أعلنت عائلة الفنانة جواهر الكويتية، عن إيقاف العلاج عنها، في إشارة إلى تدهور حالتها الصحية.

وشرحت العائلة حالة جواهر الكويتية في منشور عبر “سناب شات” الخاص بالفنانة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف العلاج عنها وهي الآن تحت رحمة الله.

وجاء في المنشور: “أسألكم الدعاء، لعل أحدكم القريب إلى الله”.

“نطلبكم الدعاء”

وتابعت العائلة: “وقفوا عنها العلاج، وهي تحت رحمة رب العالمين.. واسمحوا لنا ما نقدر نرد على الاتصال.. نطلبكم الدعاء هي في أمس الحاجة له”.

وكتبت العائلة في منشور آخر مرفق بلقطة من العناية المركزة عن حالة جواهر الكويتية: “دعواتكم لها يا جماعة.. محتاجة دعوات الكل في هذا الكويت”.

وتابعت العائلة: “يا لطيف الطف بها وبنا.. يا جبار اجبرها واجبر قلب أطفالها وأهلها يارب”.

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جراحة خطيرة

وظهرت جواهر قبل أيام وهي تتسوق وتتحدث عن سعادتها بالخروج من المستشفى وانتهاء حالة الخطر بعد الجراحة الأخيرة.

حيث خضعت الفنانة الكويتية لجراحة خطيرة أسفرت عن نزيف لا يتوقف، وجعل استكمال جرعات العلاج ضد السرطان مستحيلا.

وأوضحت جواهر أن هذه الجراحة كان يفترض أن تكون الأخيرة في مشوار علاجها من مرض السرطان.

وأصيبت جواهر بسرطان المعدة في نهاية 2019، وخضعت لأكثر من 51 جرعة كيماوي في رحلة علاجها، التي بدأتها عام 2020.