انتقادات لاذعة لمخرج سوري أهدى مسلسله إلى روح قاتل السوريين واللبنانيين “حافظ الأسد”

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وطن- أثار المخرج السينمائي السوري “محمد عبد العزيز” موجة من الانتقادات الواسعة بعد أن أهدى جوائز مسلسله الجديد “النار بالنار” لروح “حافظ الأسد” الذي يعتبره الكثير أصل البلاء والمآسي في المنطقة علاوة على أنه يوصف بكونه قاتل السوريين واللبنانيين على حد سواء.

واحتضن لبنان أمس الأحد حفل توزيع جوائز موريكس في مسرح “كازينو لبنان” تحت عنوان “على العرض أن يستمر”، وقدمت الحفل الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة التي عادت بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة.

وحصد مسلسل النار بالنار وهو من بطولة عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، زينة مكي، طوني عيسى وطارق تميم العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مسلسل لبناني مشترك لعام 2023.

مخرج قاتل السوريين واللبنانيين

وتدور أحداث “النار بالنار” وهو من تأليف رامي كوسا حول صراع على البقاء بين اللبنانيين والنازحين السوريين وقضايا اللجوء الشائكة.

وتعيش الشخصيات الرئيسية في حي واحد من ضواحي بيروت الفقيرة، وتسعى جميعها لتحقيق طموحاتها الإجتماعية والعائلية.

وضمن هذا الإطار ترتبط الشخصيات بعلاقات مختلفة، من السلطة والطاعة، إلى الاحترام والمودة.

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ويتحدث المسلسل عن مريم وهي مدرسة سورية نزحت إلى لبنان لتعمل بائعة خبز، تُجبرها الظروف على التعامل مع عمران – مُرابٍ سوري لبناني – يفرض الخوّات المالية، ويفتعل المشاكل في الحي.

وتزداد التحديات في وجه مريم مع وقوع عمران في حبّها، فيما قلبها بدأ يميل لعزيز مُدّرس الموسيقى، الذي لا يزال يعيش رواسب الحرب اللبنانيّة، فتنقلب الأمور رأسا على عقب، وتنذر باشتعال حروب الانتقام.

هدية لمن قتل السوريين!

وبعد فوز المسلسل بعدد من الجوائز في حفل “موريكس دور” اللبناني الأحد، أهدى مخرجه المسلسل إلى الرئيس السوري السابق حافظ الأسد المعروف بوصف قاتل السوريين واللبنانيين وبجرائمه المروعة في البلدين والتفرقة بين شعبيهما.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه على “فيسبوك” منشوراً أهدى فيه “نجاح العمل” إلى الممثلين وفريق التصوير والإنتاج، قبل أن يختم حديثه بالتعبير عن “تشرّفه” بإهداء الجوائز “لروح الرئيس الراحل حافظ الأسد”.

سيادة اللواء المخرج

وانتقد العديد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي استحضار عبد العزيز الرئيس السوري السابق، رغم مسؤوليته عن الأوضاع الكارثية التي آلت إليها حالة البلدين، وكذلك العلاقة المتوترة بين شعبيهما.

وقال الصحفي اللبناني “عمر قصير” : “النار بالنار، مسلسل يحكي عن الحرب الأهلية بلبنان وعن المفقودين وعن الوجود العسكري السوري السافل بلبنان والخطاب العنصري الخ.. يهديه صاحبه للمؤسس والمسبب الأول لكل ماجرى للبنان حافظ الأسد”.

وعلق القصير على ذلك: “مستني شوف موقف الممثلين اللبنانيين يلي شاركو بالمسلسل بس يقرو بوست سيادة اللواء المخرج”.

وقال “إبراهيم عز” معلقاً على الجوائزة التي حصل عليها المسلسل :”يستحق أيضا لقب أكبر حالة مريض فصام في التاريخ”.

وعقب “مُضَر”: “مشهد قوي جداً ينقصه لعن روح حافظ الأسد لأنه السبب الأول بالصراع الحاصل بين أهل سوريا وأهل لبنان النار بالناريا فينيقي”.

وقال “هادي قراط” بنبرة ساخرة :” شكراً حافظ الأسد لولاك لما أخرج هذا المسلسل ولا كتب هذا السيناريو، مخرج مسلسل النار بالنار يشكر أبا الفقراء على تشريده ملايين السوريين”.

كاريس بشار تتبرأ من المسلسل

وكانت الفنانة كاريس بشار قد هاجمت مسلسل النار بالنار في أيار الماضي، متهمة مخرجه بـ “قلة الأمانة”؛ لكثرة الحذوفات التي طالت مشاهد التصوير وأثرت بشكل مباشر على تصدُّره.

وقالت بشار لدى ظهورها في برنامج “كلام نواعم” على قناة “إم بي سي” السعودية إن الرسالة التي أراد فريق عمل المسلسل إيصالها لم تصل كما يجب، مشيرة إلى أن ذلك عائد إلى التعديلات (من حذف وإضافة) التي جرت على المشاهد.

وأكدت كاريس أنها لم تكن على علم بما يجري من تعديلات على مشاهد المسلسل.

وقالت الفنانة السورية: “هذا يعني قلة أمانة من الشخص الذي كان يحذف والذي كان يعدل ومن كان يرمي مشاهد ولقطات على المونتاج”.

من هو محمد عبد العزيز ملمع “حافظ الأسد”؟

ومحمد عبد العزيز مخرج سينمائي سوري، درس السينما في تركيا، بدء عمله مخرجاً للكليبات الغنائية المصورة و له رصيد كبير منها، انتقل إلى السينما التسجيلية.

قدم فيلمه الروائي الطويل الأول (نصف ملغ نيكوتين 2007) وهو من إنتاج القطاع الخاص، حاز على أكثر من جائزة، فيلمه الثاني، (دمشق مع حبي 2011)،

وهو إنتاج خاص أيضاً، حقق حضوراً جماهيرياً كما شارك في أكثر من مهرجان، انتهى من تصوير فيلمه الثالث، (ليلى والذئاب 2013)، من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، إلى جانب عمله كمخرج وكاتب سيناريو، يكتب الشعر، له ديوان مطبوع.