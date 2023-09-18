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العثور على مواطن عماني مقتولاً في شقته بالقاهرة!

السفارة العمانية في القاهرة عبرت عن ثقتها في الاجهزة الامنية المصرية لمعرفة ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبها

كتب باسل سيد
العثور على مواطن عماني مقتولاً في شقته بالقاهرة!
مقتل مواطن عماني في شقته بالقاهرة (صورة تعبيرية)
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وطن- كشفت مصادر من سفارة سلطنة عمان بالعاصمة المصرية، القاهرة، عن مقتل مواطن عماني داخل شقته.

وأفادت المصادر من داخل السفارة التي تحدثت لموقع “أثير“، أنه تم العثور على المواطن العماني مقتولا داخل شقته صباح اليوم الاثنين.

وأعربت المصادر عن ثقتها الكاملة بالأجهزة الأمنية المصرية المختصة وقدرتها على كشف تفاصيل لجريمة، مؤكدة على أن السفارة تتابع مع السلطات المصرية ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة.

ولاقى خبر مقتل المواطن العماني ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداوله على المنصات الإخبارية، حيث استنكر المتابعون ما يتعرض له المواطن الخليجي بشكل خاص في مصر، متسائلين عن الذنب الذي اقترفه حتى يلقى هذا المصير.

ردود أفعال غاضبة

وفي هذا السياق، تسائل متابع عماني يدعى “بو محمد” قائلا:” ما الذي يحدث من حولنا..ما ذنب المواطن الخليجي الذي يذهب للتعليم للعلاج للتجارة للعمل الدبلوماسي او للزيارة او السياحة..أين الإطار العربي المتكامل..وأين أم الدنيا تحديدًا..هل يعقل ان تقتل الأم ابناءها؟؟”.

مقتل مواطن عماني في شقته بالقاهرة
مقتل مواطن عماني في شقته بالقاهرة

وقال آخر:” يوم نقول حتى مصر ما نبغى نروح ببلاش ما يعجبهم ، رحمة الله عليه ولعنة تلعن اللي قاتلنه”.

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من جانبها عبرت متابعة عمانية عن غضبها قائلة:” لازم نقطع العلاقات معهم لا نسافر لهم كلاب احنا هنيه نرحب بهم دم العماني غالي نطالب أن تتدخل الجهات. المعنية”.

وقدم آخر نصيحته للمسافرين لمصر قائلا:” اذا بتروح مصر روح شرم الشيخ. المكان الوحيد الي ف مصر وما فيه مصريين. تعيش وتستمتع والمكان امان”.

المصدرانستجرام، موقع أثير، رصد وتحرير وطن

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