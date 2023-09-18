السلطات التركية تعتقل أحد مدبري هجوم على مطعم سوري في اسطنبول

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وطن- اعتقل الأمن التركي مدبّر هجوم مسلّح على مطعم سوري في منطقة أسنلر بمدينة إسطنبول في حادثة جديدة أثارت حالة من الخوف والهلع في أوساط السوريين خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الاعتداءات.

وبدأت القصة مع مطعم يملكه سوري، في منطقة أسنلر بمدينة إسطنبول، تعرض لهجوم مسلح مجهول الأسباب.

ووفق وسائل إعلام تركية أفاد صاحب المطعم بأن شخصًا تركيًا قام بالسؤال عن شخص سوري داخل محله، وبعد علمه بعدم وجوده بدأ الشخص المعتدي بإطلاق النار داخل المكان.

هجوم على سوري في إسطنبول

وتسبب هذا الحادث في استنفار أمني واسع في المنطقة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة والبحث عن الجاني.

ورصدت كاميرات مراقبة لحظة تعرض المطعم للهجوم المسلح، بهدف التخريب حيث تبين بعد التحقيقات أن المطعم يعود لأشخاص سوريين.

وفي السياق ذاته أصدرت ولاية إسطنبول بيانًا عاجلًا حول حادثة اعتداء مسلح على مطعم يديره أجانب في منطقة أسنلر.

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ولاية إسطنبول تعلق

وذكر بيان الولاية أنه في تاريخ 16 سبتمبر 2023، تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ثلاثة أشخاص يعتدون على مطعم يديره رعايا أجانب ويطلقون النار بشكل عشوائي.

كما أشار إلى أن فرق الشرطة تدخلت فورًا بعد وقوع الاعتداء وتعرفت على هوية المعتدين.

ولفت المصدر إلى أنه تم القبض على أحد المعتدين واسمه ي. د (39 عامًا)، وتمت إحالته إلى التوقيف على ذمة التحقيق.

وأشار البيان أن الشرطة تواصل جهودها للقبض على المتورطين الآخرين اللذين شاركا في الاعتداء على مكان العمل المذكور.

وتأتي الحادثة بعد أيام تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية.

وقال أردوغان خلال فعالية أقيمت الخميس الماضي بمشاركة مسؤولين محليين في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة إن وصمة الاستعمار والعنصرية والفاشية لم تكن موجودة أبدا في أي مرحلة من مراحل التاريخ التركي، بحسب وكالة “الأناضول“.

وأوضح أن الجهود التي بذلت عبر التاريخ لتأليب الشعب ضد بعضه على أساس العرق والطائفة والنزعة والأيديولوجية وما شابهها من تقسيمات أخرى، قد باءت دائما بالفشل.