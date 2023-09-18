اعتداء مروع من الشرطة الهندية على طالبات مسلمات لسبب صادم (فيديو)

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وطن- في حلقة جديدة من سلسلة استهداف المسلمين في الهند، انتشر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام، يُظهر اعتداء الشرطة على طالبات مسلمات.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي بثته قناة “الجزيرة“، عناصر من الشرطة الهندية أثناء الاعتداء على طالبات مسلمات من كشمير ومناطق أخرى، في حرم جامعة ديش بهجت بإقليم البنجاب شمال غربي البلاد.

وجاء هذا الاعتداء المروع، ردا على احتجاج الطالبات على نقلهن إلى كلية طبية أخرى غير معترف بشهادتها رسميا في البلاد، ودون موافقتهن أو الحديث معهن.

ووقع الاعتداء الذي شاركت فيه عناصر نسائية، بطريقة وحشية للغاية، وسمعت أصوات الطالبات وهن يصرخن جراء الاعتداء عليهن.

وأظهر الفيديو، أن الاعتداء الذي شنته عناصر الشرطة أسفر عن تمزيق ملابس عدد من الطالبات.

مطالب للمسلمين في الهند بالدفاع عن أنفسهم

وهذا الفيديو جزءٌ من سلسلة طويلة من الاعتداء على المسلمين في الهند، ودائما ما تثير هذه المشاهد غضبا واسعا في الدول العربية والإسلامية.

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ومع تفاقم وتيرة هذه الاعتداءات وغياب محاسبة الجناة بجانب عدم اتخاذ الدول العربية والإسلامية إجراءات ضغط ضد الهند في هذا السياق، فقد أطلقت الكثير من الدعوات للمسلمين بأن يدافعون عن أنفسهم، باعتبار أن القانون لا يضمن لهم حقهم.

لكن تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الهندية سبق أن أصدرت حكما مهما، أكدت فيه أن الدولة عاجزة لفشلها في كبح جماح خطابات الكراهية في جميع أنحاء البلاد، وأنه لا يمكن إنهاء هذه الحالة إلا عندما يتم فصل السياسة والدين عن الصراعات السياسية.

عدد المسلمين في الهند

ويقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، والهند ثالث أكثر بلد من حيث عددُ المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكّلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.